МИД Чехии о допросе Протасевича: Лукашенко использовал методы сталинских репрессий

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на допрос журналиста и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Белоруси. Там заявили, что Александр Лукашенко использует методы сталинских репрессий в отношении своих противников.
Соответствующее заявление появилось на странице МИД Чехии.
В заявлении говорится, что в МИД Чехии считают заявление Протасевича о признании вины принудительным и явно манипулированным. Также там отметили, что Лукашенко использует к опозиционерам жестокие методы сталинских репрессий.
Как известно, появилось видео допроса Протасевича. В нем журналист признает свою вину.
Ранее сообщалось, что в Беларуси увеличилось количество политзаключенных.