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МИД Чехии о допросе Протасевича: Лукашенко использовал методы сталинских репрессий

Автор: Наталья Скороход

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на допрос журналиста и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Белоруси. Там заявили, что Александр Лукашенко использует методы сталинских репрессий в отношении своих противников.

Соответствующее заявление появилось на странице МИД Чехии.

В заявлении говорится, что в МИД Чехии считают заявление Протасевича о признании вины принудительным и явно манипулированным. Также там отметили, что Лукашенко использует к опозиционерам жестокие методы сталинских репрессий.

Как известно, появилось видео допроса Протасевича. В нем журналист признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в Беларуси увеличилось количество политзаключенных.

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