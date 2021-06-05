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МЗС Чехії про допит Протасевича: Лукашенко використовував методи сталінських репресій

Автор: Наталья Скороход

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на допит журналіста і засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Там заявили, що Олександр Лукашенко використовує методи сталінських репресій щодо своїх супротивників.

Відповідна заява з'явилася на сторінці МЗС Чехії.

У заяві йдеться, що у МЗС Чехії вважають заяву Протасевича про визнання провини примусовою і явно маніпульованою. Також там зазначили, що Лукашенко використовує до опозиціонерів жорстокі методи сталінських репресій.

Як відомо, з'явилося відео допиту Протасевича. У ньому журналіст визнає свою провину.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі збільшилася кількість політв'язнів.

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