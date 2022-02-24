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МИД Британии о санкциях: не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена

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Лондон, Четверг 24 февраля 2022 23:41
МИД Британии о санкциях: не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что "Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика РФ не будет разрушена". Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Новые меры Британии расширяют санкции, которые были объявлены правительством во вторник, в том числе в отношении российских политиков, проголосовавших за "независимость" "ЛДНР".

"Великобритания не успокоится, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены", - заявила она.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг подтвердил дополнительные меры против Российской Федерации в ответ на ее вторжение на территорию Украины.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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