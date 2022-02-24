Заморозка активов, запрет на финансирование и полеты: Британия ужесточает санкции против России

Премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил дополнительные меры против Российской Федерации в ответ на ее вторжение на территорию Украины. Эти меры будут введены против агрессора в дополнение к санкциям, которые были объявлены на этой неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

О каких дополнительных мерах идет речь:

заморозка активов всех крупных банков России, в том числе и "ВТБ", чьи активы составляют 154 млрд стерлингов;

запрет на привлечение российскими компаниями финансирования на рынках Британии;

санкции против физических, а также юридических лиц, в том числе и их дочерних компаний, включая крупнейшую российскую оборонную компанию "Ростех";

в ближайшее время запретить авиакомпании агрессора "Аэрофлот" приземляться на территории Великобритании;

приостановить использование лицензии на экспорт в Россию, например, электрических компонентов или же частей военных грузовиков;

в течение нескольких дней запретить спектр высокотехнологического экспорта в Россию;

рассмотреть возможность введения законодательства касаемо ограничения суммы депозитов для русских граждан в банковских счетах Британии;

закрыть доступ России к платежной системе SWFIT;

распространить этот спектр мер на Беларусь за ее роль во вторжении на территорию Украины;

рассмотреть возможность внесения законопроекта об экономических преступлениях, которые позволять принимать меры против россиян, собирающих средства в Британии.

"Эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании... лишив их доступа к стерлингу и клирингу платежей через Великобританию", - отметил Джонсон.

Более того, прем’єр-министр Британии заявил, что Соединенные Штаты Америки сегодня предпринимают аналогичные меры.

"Для успеха всех этих мер жизненно важно, чтобы у нас было единство наших партнеров, единство G7 и других форумов", - отметил Джонсон.

Джонсон добавил, что Британия продолжит вытеснять Россию из мировой экономики "день за днем и неделя за неделей".