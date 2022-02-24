Заморозка активов, запрет на финансирование и полеты: Британия ужесточает санкции против России
Премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил дополнительные меры против Российской Федерации в ответ на ее вторжение на территорию Украины. Эти меры будут введены против агрессора в дополнение к санкциям, которые были объявлены на этой неделе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
О каких дополнительных мерах идет речь:
- заморозка активов всех крупных банков России, в том числе и "ВТБ", чьи активы составляют 154 млрд стерлингов;
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запрет на привлечение российскими компаниями финансирования на рынках Британии;
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санкции против физических, а также юридических лиц, в том числе и их дочерних компаний, включая крупнейшую российскую оборонную компанию "Ростех";
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в ближайшее время запретить авиакомпании агрессора "Аэрофлот" приземляться на территории Великобритании;
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приостановить использование лицензии на экспорт в Россию, например, электрических компонентов или же частей военных грузовиков;
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в течение нескольких дней запретить спектр высокотехнологического экспорта в Россию;
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рассмотреть возможность введения законодательства касаемо ограничения суммы депозитов для русских граждан в банковских счетах Британии;
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закрыть доступ России к платежной системе SWFIT;
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распространить этот спектр мер на Беларусь за ее роль во вторжении на территорию Украины;
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рассмотреть возможность внесения законопроекта об экономических преступлениях, которые позволять принимать меры против россиян, собирающих средства в Британии.
"Эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании... лишив их доступа к стерлингу и клирингу платежей через Великобританию", - отметил Джонсон.
Более того, прем’єр-министр Британии заявил, что Соединенные Штаты Америки сегодня предпринимают аналогичные меры.
"Для успеха всех этих мер жизненно важно, чтобы у нас было единство наших партнеров, единство G7 и других форумов", - отметил Джонсон.
Джонсон добавил, что Британия продолжит вытеснять Россию из мировой экономики "день за днем и неделя за неделей".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Швейцария введет санкции против трех банков РФ, а также ограничения на поездки в отношении 361 депутатов Госдумы.