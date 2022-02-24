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МЗС Британії про санкції: не заспокоїмося, поки економіка РФ не буде зруйнована

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Лондон, Четвер 24 лютого 2022 23:41
МЗС Британії про санкції: не заспокоїмося, поки економіка РФ не буде зруйнована Фото: міністр закордонних справ Британії Лізз трас (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що "Лондон не заспокоїться до тих пір, поки економіка РФ не буде зруйнована". Британія працює з союзниками над тим, щоб відключити Росію від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Нові заходи Британії розширюють санкції, які були оголошені урядом у вівторок, в тому числі щодо російських політиків, які проголосували за "незалежність" "ЛДНР".

"Великобританія не заспокоїться, поки економіка Росії не буде зруйнована, а суверенітет і територіальна цілісність України не будуть відновлені", - заявила вона.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у четвер підтвердив додаткові заходи проти Російської Федерації у відповідь на її вторгнення на територію України.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна

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