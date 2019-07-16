МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан на пресс-конференции по итогам встречи в Кито с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией, сообщает EFE.

Как отмечается, между Великобританией и Эквадором было достигнуто согласие.

"Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором) была достигнута договоренность об этом", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в этом году в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.