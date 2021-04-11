МИД Беларуси о переносе заседаний ТКГ: мы не гонялись за лаврами миротворцев

"Президент (Александр Лукашенко, - ред.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили", - отметил он.

Он также отметил, что неважно, где именно такие заседания будут проводиться, поскольку главное - конкретный результат. Кроме того, Макей назвал смехотворным предложение Леонида Кравчука перенести площадку в Польшу, поскольку "уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать".

"Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место", - добавил министр.