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МИД Беларуси о переносе заседаний ТКГ: мы не гонялись за лаврами миротворцев

Новина українською → Минск, Воскресенье 11 апреля 2021 11:46
МИД Беларуси о переносе заседаний ТКГ: мы не гонялись за лаврами миротворцев Фото: Владимир Макей (flickr com dgcomsoc)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Беларуси официально отреагировало на идею переноса заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу. Минск считает, что стороны в праве искать другую площадку.

Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает пресс-служба ведомства.

"Президент (Александр Лукашенко, - ред.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили", - отметил он.

Он также отметил, что неважно, где именно такие заседания будут проводиться, поскольку главное - конкретный результат. Кроме того, Макей назвал смехотворным предложение Леонида Кравчука перенести площадку в Польшу, поскольку "уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать".

"Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место", - добавил министр.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять делегацию на переговоры в Минск, поскольку он занимает антиукраинскую позицию.

При этом советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина заявил, что перенос заседаний из Минска является очень отдаленной перспективой.

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