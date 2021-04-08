ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перенос ТКГ из Минска является очень отдаленной перспективой, - Арестович

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 17:59
Перенос ТКГ из Минска является очень отдаленной перспективой, - Арестович Фото: Алексей Арестович (facebook com mtrxua)
Автор: Владислав Красинский

Вопрос о переносе заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) из Минска является очень отдаленной перспективой. А заявления российской стороны о невозможности этого - не более, чем словесные дуэли.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В частности, он прокомментировал заявление российского переговорщика Дмитрия Козака от том, что Москва даже не хочет обсуждать этот вопрос.

"Это словесные дуэли, которые ни к чему не приведут. Перенос ТКГ из Минска - это очень отдаленная перспектива. Я не вижу перспектив окончания всемирного карантина в этом году, а через год посмотрим - это слишком большой срок в современном мире", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что заявления Козака на сегодняшней пресс-конференции по Донбассу являются "жонглированием словами".

"Россия как сторона конфликта должна выполнить свою часть обязательств, которую она взяла на себя на международном уровне, начиная с 2014 года, в рамках нормандского и минского форматов", - добавил Арестович.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.

А глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что место переговоров после пандемии могли бы перенести, например, в Польшу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Минск переговоры Контактная группа
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину