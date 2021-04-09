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МИД России назвал "глупостью" идею переноса заседаний ТКГ из Минска

Новина українською → Москва, Пятница 09 апреля 2021 12:54
МИД России назвал "глупостью" идею переноса заседаний ТКГ из Минска Фото: Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел России считает "глупостью" идею украинской стороны о переносе заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу из Минска. Такие заявления воспринимаются как попытка Киева саботировать минские соглашения.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Это примерно то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о некоем украинском русском языке. Это одного порядка вещи", - отметила Захарова.

По ее словам, представители Украины уже предлагали перенести переговоры в Швецию или Польшу. При этом в рамках самой ТКГ тема переноса не обсуждается, а сама перспектива перехода к очным заседаниям из-за пандемии выглядит "достаточно туманно".

Захарова расценивает инициативу Киева перенести заседания ТКГ как якобы намерение сорвать выполнение обязательств по урегулированию конфликта "на основе прямого диалога с Донецком и Луганском".

"Это откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей", - добавила она.

Напомним, ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина заявил, что перенос заседаний из Минска является очень отдаленной перспективой.

Украинская сторона не хочет отправлять свою делегацию в столицу Беларуси после возобновления формата очных переговоров, поскольку на сегодня Минск занимает антиукраинскую позицию.

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