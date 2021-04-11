МЗС Білорусі про перенесення засідань ТКГ: ми не ганялися за лаврами миротворців
Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно відреагувало на ідею перенесення засідань ТКГ (Тристоронньої контактної групи) щодо Донбасу. Мінськ вважає, що сторони в праві шукати інший майданчик.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" заявив міністр закордонних справ Володимир Макей, передає прес-служба відомства.
"Президент (Олександр Лукашенко, - ред.) багато разів говорив, що ми не нав'язувалися в якісь посередники. І ми не нав'язувалися в цей процес, в який виявилися залученими на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов'язки, про які нас попросили", - зазначив він.
Він також зазначив, що неважливо, де саме такі засідання будуть проводитися, оскільки головне - конкретний результат. Крім того, Макей назвав смішною пропозицію Леоніда Кравчука перенести майданчик до Польщі, оскільки "вже більше "нейтральної" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти".
"Ми не ганялися за лаврами миротворців. Нас попросили посприяти у врегулюванні кризи на сході України, і ми сумлінно постаралися виконати це прохання. Не хочуть вони працювати далі - будь ласка, нехай шукають інше місце", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде відправляти делегацію на переговори до Мінська, оскільки він займає антиукраїнську позицію.
При цьому радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович в коментарі РБК-Україна заявив, що перенесення засідань з Мінська є дуже віддаленою перспективою.