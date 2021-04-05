Украина не будет отправлять своих членов ТКГ в Минск, - Резников

Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV .

По его словам, даже в случае если завершится карантин и будет предложено продолжить консультации по Донбассу в Минске, то Украина не будет принимать участие в таких переговорах.

"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другое место", - говорит Резников.

Он объяснил, что такое решение связанно с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.

"Поскольку страна Беларусь сегодня находится под влиянием РФ, конечно, что для нас нет доверия к этой территории. И вы видите, что там доминирует мнение пророссийского направления и антиукраинского характера", - объясняет Резников.