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В МИД Беларуси ответили на санкции Евросоюза

Минск, Пятница 21 августа 2020 16:06
В МИД Беларуси ответили на санкции Евросоюза
Фото: Владимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Игорь Литвиненко

Макей призвал Евросоюз дать Беларуси возможность пройти этапы взросления

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал Европейский союз помочь белорусскому государству выйти из кризиса без политических рычагов влияния. Он считает необходимым вместо санкций дать возможность Беларуси пройти этапы "взросления".

Об этом говорится в заявлении Макея к главам МИД стран Евросоюза.

По его словам, введение санкций со стороны ЕС в Беларуси рассматривают как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Беларуси.

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов", - говорится в заявлении главы МИД Беларуси.

Он добавил, что санкции не могут остаться без противодействия со стороны Беларуси, однако добавил, что верит в возможность межгосударственных отношений между странами.

"Это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - написал Макей.

Напомним, на прошлой неделе Европейский союз официально заявил о непринятии результатов выборов в Беларуси и начале подготовки санкций в отношении ответственных за фальсификации во время голосования и силовой разгон демонстрантов.

При этом в МИД Польши призвали Евросоюз не ограничиваться санкциями в отношении Беларуси, но и предложить план по урегулированию конфликта.

Также РБК-Украина писало, что Литва внесла президента Беларуси Александра Лукашенко в "черный список" лиц, которым хотят запретить въезд в страну.

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