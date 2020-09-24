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МИД Беларуси назвал "модным трендом" позицию Украины по Лукашенко

Автор: РБК-Украина

Позиция Украины по непризнанию Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси призвана "угодить модным трендам". Официальный Минск считает это проявлением якобы несамостоятельности внешнеполитических решений Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

В белорусском МИД c удивлением восприняли позицию Украины. В заявлении говорится, что Киев даже не пытается "закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений".

"Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении.

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Также Минск отметил, что заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы "призваны угодить модным трендам". При этом подчеркивается, что Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает Украину.

Напомним, накануне Кулеба заявил, что Украина не признает легитимность Лукашенко. В то же время Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Отметим, на сегодня Лукашенко с инаугурацией поздравили только Китай и Туркменистан.

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