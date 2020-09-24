МИД Беларуси назвал "модным трендом" позицию Украины по Лукашенко

Позиция Украины по непризнанию Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси призвана "угодить модным трендам". Официальный Минск считает это проявлением якобы несамостоятельности внешнеполитических решений Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

В белорусском МИД c удивлением восприняли позицию Украины. В заявлении говорится, что Киев даже не пытается "закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений".

"Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении.

Также Минск отметил, что заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы "призваны угодить модным трендам". При этом подчеркивается, что Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает Украину.

Напомним, накануне Кулеба заявил, что Украина не признает легитимность Лукашенко. В то же время Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Отметим, на сегодня Лукашенко с инаугурацией поздравили только Китай и Туркменистан.