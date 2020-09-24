ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС Білорусі назвав "модним трендом" позицію України по Лукашенку

Автор: РБК-Україна

Позиція України щодо невизнання Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі покликана "догодити модним трендам". Офіційний Мінськ вважає це проявом нібито несамостійності зовнішньополітичних рішень України.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У білоруському МЗС c подивом сприйняли позицію України. У заяві йдеться, що Київ навіть не намагається "замаскувати несамостійність у прийнятті своїх зовнішньополітичних рішень".

"Складається відчуття, що саме "навчитися вчити" поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва", - йдеться в заяві.

Популярні новини

Також Мінськ зазначив, що заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби "покликані догодити модним трендам". При цьому підкреслюється, що Білорусь щиро і безкорисливо підтримує Україну.

Нагадаємо, напередодні Кулеба заявив, що Україна не визнає легітимність Лукашенка. У той же час Україна не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Зазначимо, на сьогодні Лукашенка з інавгурацією привітали тільки Китай і Туркменістан.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусь