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МИД Австрии о шестом пакете санкций против РФ: будет согласован в ближайшие дни

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Вена, Понедельник 16 мая 2022 13:56
МИД Австрии о шестом пакете санкций против РФ: будет согласован в ближайшие дни Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online.

"В ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил министр.

Он подчеркнул, что против военно-промышленного комплекса России должны быть приняты очень решительные меры.

"Это также станет частью шестого пакета санкций. Но мы также должны видеть, чего мы уже достигли", - сказал Шалленберг.

Напомним, Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет санкции против России, который включает в себя эмбарго нефти. Однако Венгрия препятствует утверждению антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.

Кроме того, Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго. В частности, Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что отказ Венгрии вводить санкции против РФ вредят имиджу ЕС.

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