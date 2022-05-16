МИД Австрии о шестом пакете санкций против РФ: будет согласован в ближайшие дни
Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.
Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online.
"В ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил министр.
Он подчеркнул, что против военно-промышленного комплекса России должны быть приняты очень решительные меры.
"Это также станет частью шестого пакета санкций. Но мы также должны видеть, чего мы уже достигли", - сказал Шалленберг.
Напомним, Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет санкции против России, который включает в себя эмбарго нефти. Однако Венгрия препятствует утверждению антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.
Кроме того, Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго. В частности, Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии.
Добавим, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что отказ Венгрии вводить санкции против РФ вредят имиджу ЕС.