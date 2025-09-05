Microsoft представила той самий код, з якого почалася імперія Гейтса

Після десятиліть неофіційних копій у мережі, Microsoft офіційно виклала вихідний код свого програмного забезпечення 6502 BASIC під відкритою ліцензією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Перша розробка Microsoft

Це одна з перших розробок компанії: у 1976 році співзасновник Microsoft Білл Гейтс разом зі співробітником Ріком Вейландом адаптували мову BASIC для процесора 6502. Саме її використовували в таких культових пристроях, як Apple II, Atari 2600, Nintendo Entertainment System і серія 8-бітних комп'ютерів Commodore.

Вихід у відкритий вихідний код став своєрідною "подорожжю в часі". BASIC допомагав стандартизувати перші мови програмування, а розробники-початківці вчилися на Commodore писати свої перші програми - наприклад, класичне 10 PRINT "HELLO" / 20 GOTO 10.

"У 1977 році компанія Commodore ліцензувала BASIC у Microsoft за фіксовану плату в 25 тисяч доларів. Це рішення зробило продукт основою для комп'ютерів PET, а пізніше - VIC-20 і легендарного Commodore 64", - пояснюють у Microsoft.

Спадщина та інтерес через десятиліття

Хоча 6502 BASIC багато в чому став фундаментом для появи MS-DOS і самої моделі ліцензування ПЗ від Microsoft, інтерес до цього коду і процесора MOS 6502 живий і досі, майже через 50 років. Ентузіасти та цифрові архівісти продовжують відтворювати проекти на FPGA, запускати емулятори та зберігати код у музейних колекціях.

"Згодом фахівці відтворили середовище складання і підтвердили, що історичний вихідний код, як і раніше, може формувати точні копії ROM", - зазначають у компанії.

Повний вихідний код 6502 BASIC вже доступний на GitHub - будь-хто може завантажити його і поекспериментувати з асемблером.