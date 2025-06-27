Windows уже не та. Microsoft прощається з функцією, яка лякала нас 40 років

Легендарний "синій екран смерті" (BSOD), що супроводжує операційну систему Windows уже майже 40 років, скоро піде в минуле. Компанія Microsoft офіційно підтвердила, що в Windows 11 його замінить "чорний екран смерті" (Black Screen of Death).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Що відомо

Новий варіант екрану відмови системи позбувається звичного синього фону, сумного смайлика і QR-коду. Замість цього користувачі бачитимуть чорний екран зі зрозумілішим описом помилки, включно зі стоп-кодом і найменуванням проблемного драйвера.

Це покликане спростити діагностику для IT-фахівців, яким більше не доведеться вручну витягувати дампи пам'яті й аналізувати їх за допомогою утиліт на кшталт WinDbg.

"Це спроба підвищити ясність, надати більше інформації і швидше дістатися до суті проблеми, щоб оперативно її "усунути", - пояснив Девід Вестон, віцепрезидент Microsoft з безпеки операційних систем і корпоративних рішень.

Зміни будуть впроваджені в рамках оновлення Windows 11 вже цього літа, одночасно з новою функцією Quick Machine Recovery, призначеною для швидкого перезавантаження систем, які не можуть запуститися.

Оновлений екран смерті став частиною масштабнішої ініціативи Microsoft з підвищення стійкості Windows - на тлі нещодавнього інциденту з CrowdStrike, через який мільйони комп'ютерів по всьому світу завантажувалися з помилками BSOD.