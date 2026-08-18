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Microsoft закриває три функції Copilot: частина даних стане недоступною сьогодні

11:09 18.08.2026 Вт
2 хв
Техногігант створює єдину платформу для всіх акаунтів
aimg Ольга Завада
Microsoft закриває Podcasts та Deep Research у Copilot (фото: Magnific)

У Microsoft більше не буде двох окремих чат-ботів Copilot. Компанія об'єднує сервіси для звичайних користувачів, бізнесу та навчальних закладів в єдину універсальну платформу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ZDNET.

Що зміниться у новому додатку?

Оновлений застосунок стане єдиним вікном доступу до ШІ-технологій Microsoft. Він підходитиме як для виконання повсякденних персональних завдань, так і для робочих процесів у Word чи Excel.

Для різних категорій користувачів процес переходу та взаємодії з оновленим сервісом матиме свої особливості.

Які саме?

Користувачі Microsoft 365 Copilot отримають оновлення існуючого додатка із незначними змінами у навігації, оновленою іконкою та прямим доступом до чату.

Персональні акаунти на ПК будуть автоматично переведені на новий додаток із повним збереженням історії листування та згенерованого контенту.

Мобільні пристрої: для відновлення повноцінного доступу користувачам слід оновити додаток.

Комбіноване використання: якщо людина використовує сервіс і для роботи, і для особистих потреб, усі чати об'єднаються в одному інтерфейсі, але залишаться чітко прив'язаними до відповідного облікового запису.

Читайте більше: Microsoft закрила 400 вразливостей за серпень: 42 з них були критичними

Відмова від застарілих функцій

У межах масштабної оптимізації сервісу Microsoft ухвалено рішення повністю закрити три функції Copilot, які виявилися менш затребуваними:

Підкасти (Podcasts): створення нових аудіоматеріалів та доступ до раніше згенерованих підкастів припиняються з 18 серпня. Користувачам рекомендували заздалегідь завантажити всі необхідні файли на свої пристрої.

Групові чати (Group Chat): функцію повністю відключать 18 серпня. Усі тексти, зображення та файли з групових обговорень стануть недоступними, тому їх потрібно скопіювати або зберегти окремо до дедлайну.

Поглиблений пошук (Deep Research): інструмент вилучається із безкоштовного та стандартного споживчого доступу з 18 серпня. Створені раніше звіти залишаться доступними у історії, однак створювати нові дослідження надалі зможуть лише передплатники Microsoft 365 Premium.

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