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Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипу

12:09 12.08.2026 Ср
2 хв
Чому техногігант натомість співпрацював з Nokia?
aimg Ольга Завада
Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипу Microsoft скасувала власний Surface (скриншот: Windows Central)
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У мережі з'явилися фотографії секретного прототипу смартфона Microsoft Surface, розробленого ще у 2013–2014 роках. Пристрій міг стати першим фірмовим смартфоном техногіганта за кілька років до виходу Surface Duo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Дизайн у стилі фірмових планшетів

Прототип розроблявся під кодовою назвою Raven. Зовні він суттєво відрізнявся від тогочасних моделей серії Lumia, адже успадкував естетику планшета Surface 2.

Корпус пристрою було виконано зі світло-сірого металу з характерним логотипом Microsoft на задній панелі.

Характеристики скасованого смартфона відповідали стандартам 2014 року:

  • Дисплей із роздільною здатністю 720p
  • Фізичні навігаційні кнопки під екраном
  • Процесор від компанії Qualcomm
  • Окремі клавіші регулювання гучності, живлення та зйомки камери
  • Роз'єми micro-USB, 3.5 мм для навушників та слот під SIM-карту
  • Апарат працював на ОС Windows Phone 8.1.

Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипуMicrosoft Raven так і не був запущений у продаж (скриншот: Reddit)

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Чому гаджет так і не вийшов на ринок?

Головною причиною скасування власних розробок стала купівля мобільного підрозділу Nokia.

У вересні 2013 року Microsoft оголосила про угоду, після чого продовження паралельної розробки власного смартфона втратило сенс.

Замість лінійки Surface компанія зосередилася на випуску пристроїв Lumia, першим з яких став Lumia 535.

До ідеї створення власного смартфона техногігант повернувся лише через 6 років.

Так, у 2020 році дебютував Surface Duo з двома екранами, який через складну конструкцію та проблеми з ПЗ так і не здобув масової прихильності користувачів.

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