Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипу
У мережі з'явилися фотографії секретного прототипу смартфона Microsoft Surface, розробленого ще у 2013–2014 роках. Пристрій міг стати першим фірмовим смартфоном техногіганта за кілька років до виходу Surface Duo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
Дизайн у стилі фірмових планшетів
Прототип розроблявся під кодовою назвою Raven. Зовні він суттєво відрізнявся від тогочасних моделей серії Lumia, адже успадкував естетику планшета Surface 2.
Корпус пристрою було виконано зі світло-сірого металу з характерним логотипом Microsoft на задній панелі.
Характеристики скасованого смартфона відповідали стандартам 2014 року:
- Дисплей із роздільною здатністю 720p
- Фізичні навігаційні кнопки під екраном
- Процесор від компанії Qualcomm
- Окремі клавіші регулювання гучності, живлення та зйомки камери
- Роз'єми micro-USB, 3.5 мм для навушників та слот під SIM-карту
- Апарат працював на ОС Windows Phone 8.1.
Microsoft Raven так і не був запущений у продаж (скриншот: Reddit)
Чому гаджет так і не вийшов на ринок?
Головною причиною скасування власних розробок стала купівля мобільного підрозділу Nokia.
У вересні 2013 року Microsoft оголосила про угоду, після чого продовження паралельної розробки власного смартфона втратило сенс.
Замість лінійки Surface компанія зосередилася на випуску пристроїв Lumia, першим з яких став Lumia 535.
До ідеї створення власного смартфона техногігант повернувся лише через 6 років.
Так, у 2020 році дебютував Surface Duo з двома екранами, який через складну конструкцію та проблеми з ПЗ так і не здобув масової прихильності користувачів.