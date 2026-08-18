Microsoft закрывает три функции Copilot: часть данных станет недоступна сегодня

У Microsoft больше не будет двух отдельных чат-ботов Copilot. Компания объединяет сервисы для обычных пользователей, бизнеса и учебных заведений в единую универсальную платформу.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на ZDNET.
Обновленное приложение станет единственным окном доступа к ИИ-технологиям Microsoft. Он подходит как для выполнения повседневных персональных задач, так и для рабочих процессов в Word или Excel.
Для разных категорий пользователей процесс перехода и взаимодействия с обновленным сервисом будет иметь свои особенности.
Какие именно?
Пользователи Microsoft 365 Copilot получат обновление существующего приложения с незначительными изменениями навигации, обновленной иконкой и прямым доступом к чату.
Персональные аккаунты на ПК будут автоматически переведены в новое приложение с полной сохранностью истории переписки и сгенерированного контента.
Мобильные устройства: для восстановления полноценного доступа пользователям необходимо обновить приложение.
Комбинированное использование: если человек использует сервис и для работы, и для личных нужд, все чаты объединятся в одном интерфейсе, но останутся четко привязаны к соответствующей учетной записи.
В рамках масштабной оптимизации сервиса Microsoft принято решение полностью закрыть три оказавшиеся менее востребованными функции Copilot :
Подкасты (Podcasts): создание новых аудиоматериалов и доступ к ранее сгенерированным подкастам прекращаются с 18 августа. Пользователи рекомендовали заранее загрузить все необходимые файлы на свои устройства.
Групповые чаты (Group Chat): функцию полностью отключат 18 августа. Все тексты, изображения и файлы из групповых обсуждений станут недоступными, поэтому их нужно скопировать или сохранить в дедлайне.
Углубленный поиск (Deep Research): инструмент извлекается из бесплатного и стандартного потребительского доступа с 18 августа. Созданные ранее отчеты останутся в истории, однако создавать новые исследования в дальнейшем смогут только подписчики Microsoft 365 Premium.