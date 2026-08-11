Ноутбуки з Windows можуть суттєво подорожчати: що задумала Microsoft

Комп'ютери та ноутбуки з Windows можуть подорожчати через нову політику Microsoft. Техногігант суттєво підвищив ліцензійні збори для виробників, а це може позначитися на кінцевій ціні пристроїв.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Windows Central .

Що відомо?

Зазвичай Microsoft щорічно переглядає вартість OEM-ліцензій, підвищуючи їх на незначний відсоток. Проте цього разу стрибок виявився значно відчутнішим.

Аналітики фіксують

Масштаб зростання - починаючи з липня, середнє підвищення тарифів для деяких виробників сягає від 7 до 10 відсотків.

Залежність від виробника - Microsoft встановлює індивідуальні ставки для кожного партнера, тому підсумковий розмір подорожчання різниться залежно від бренду та категорії пристрою.

Вплив на споживачів - оскільки ліцензійні збори є частиною собівартості ПК, виробники вже почали перекладати ці витрати на кінцевих покупців.

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Ситуація на ринку

Підвищення цін на ПЗ відбувається на тлі тривалої дефіцитної кризи апаратних компонентів, насамперед оперативної та флеш-пам'яті. Це вже призвело до суттєвого стрибка цін на готову техніку:

Бюджетний та середній сегмент - ПК, які раніше коштували 600-800 доларів, наразі наближаються до позначки 1000 доларів.

Флагманські ноутбуки - пристрої верхньої цінової категорії зросли в ціні з 1200-1500 доларів до майже 2000 доларів.

Власність Microsoft та конкурентів - здорожчання торкнулося навіть лінійки Microsoft Surface (зростання на 400-500 доларів порівняно з попередніми поколіннями) та комп'ютерів Mac від Apple.

З усім тим, роздрібна вартість автономних коробочних ліцензій Windows 11 для звичайних користувачів залишилася без змін - 99 доларів за версію Home та 199 доларів за версію Pro.

Цікаво, що Microsoft відмовилася офіційно коментувати зміни тарифної політики.