Ноутбуки з Windows можуть суттєво подорожчати: що задумала Microsoft
Комп'ютери та ноутбуки з Windows можуть подорожчати через нову політику Microsoft. Техногігант суттєво підвищив ліцензійні збори для виробників, а це може позначитися на кінцевій ціні пристроїв.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Windows Central.
Що відомо?
Зазвичай Microsoft щорічно переглядає вартість OEM-ліцензій, підвищуючи їх на незначний відсоток. Проте цього разу стрибок виявився значно відчутнішим.
Аналітики фіксують
Масштаб зростання - починаючи з липня, середнє підвищення тарифів для деяких виробників сягає від 7 до 10 відсотків.
Залежність від виробника - Microsoft встановлює індивідуальні ставки для кожного партнера, тому підсумковий розмір подорожчання різниться залежно від бренду та категорії пристрою.
Вплив на споживачів - оскільки ліцензійні збори є частиною собівартості ПК, виробники вже почали перекладати ці витрати на кінцевих покупців.
Ситуація на ринку
Підвищення цін на ПЗ відбувається на тлі тривалої дефіцитної кризи апаратних компонентів, насамперед оперативної та флеш-пам'яті. Це вже призвело до суттєвого стрибка цін на готову техніку:
Бюджетний та середній сегмент - ПК, які раніше коштували 600-800 доларів, наразі наближаються до позначки 1000 доларів.
Флагманські ноутбуки - пристрої верхньої цінової категорії зросли в ціні з 1200-1500 доларів до майже 2000 доларів.
Власність Microsoft та конкурентів - здорожчання торкнулося навіть лінійки Microsoft Surface (зростання на 400-500 доларів порівняно з попередніми поколіннями) та комп'ютерів Mac від Apple.
З усім тим, роздрібна вартість автономних коробочних ліцензій Windows 11 для звичайних користувачів залишилася без змін - 99 доларів за версію Home та 199 доларів за версію Pro.
Цікаво, що Microsoft відмовилася офіційно коментувати зміни тарифної політики.