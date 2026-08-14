Microsoft закрила 400 вразливостей за серпень: 42 з них були критичними

За серпень Microsoft закрила 400 уразливостей у своїх програмах. Серед них 42 визнали критичними, а більшість з них могла дозволити зловмисникам віддалено запускати код на пристроях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bleeping Computer .

Категорії вразливостей

Виправлення у серпні уразливості розподілилися за такими основними напрямами:

Підвищення привілеїв (Elevation of Privilege): 176 вразливостей.

(Elevation of Privilege): 176 вразливостей. Віддалене виконання коду (Remote Code Execution): 110 вразливостей.

(Remote Code Execution): 110 вразливостей. Розкриття інформації (Information Disclosure): 86 вразливостей.

(Information Disclosure): 86 вразливостей. Спуфінг (Spoofing): 21 уразливість.

(Spoofing): 21 уразливість. Відмова в обслуговуванні (Denial of Service): 12 уразливостей.

(Denial of Service): 12 уразливостей. Обхід функцій безпеки (Security Feature Bypass): 11 уразливостей.

Зазначається, що статистика враховує лише оновлення, випущені безпосередньо у день Patch Tuesday, і не містить раніше виправлені баги у Mariner, Microsoft Teams, Azure, Entra, Office та Power Apps.

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Деталі вразливостей нульового дня

У серпневому пакеті виправлено три вразливості нульового дня: одна з них активно експлуатувалася зловмисниками, а дві інші були публічно розкриті до виходу патча.

Активно експлуатована вразливість:

CVE-2026-68820 у драйвері Windows Ancillary Function Driver для WinSock: помилка типу Use after free дозволяє локальному авторизованому нападнику викликати стан гонитви (race condition) та отримати права системи (SYSTEM).

За даними компанії Check Point, цю вразливість використовувало північнокорейське хакерське угруповання Lazarus для розгортання нової версії руткіта FudModule у режимі ядра.

Публічно розкриті вразливості:

CVE-2026-62832 у службі Windows User Profile Service: помилка некоректного дозволу посилань дозволяє локальному користувачеві завантажувати реєстровий кущ (registry hive) іншого облікового запису та отримувати права адміністратора.

Деталі збігаються з уразливістю LegacyHive, виявленою кібердослідником, який відомий під ніком Nightmare Eclipse.

CVE-2026-72971 у драйвері ізоляції контейнерів Windows (unionfs.sys): локальна уразливість підвищення привілеїв і підміни даних через некоректну обробку посилань перед доступом до файлів.

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Оновлення безпеки від інших техногігантів

Окрім Microsoft, цього місяця власні оновлення та застереження з безпеки випустили й інші техностартапи:

Adobe виправила вразливості в Coldfusion, Commerce, Lightroom Classic, Content Credentials SDK та Campaign Classic.

Cisco усунула недоліки в Catalyst SD-WAN, IOS, IOS XE та ClamAV.

Metabase закрила критичну вразливість SQL-ін'єкції, що використовувалася для викрадення даних.

N-able виправила обхід автентифікації (CVE-2026-18577) у серверах N-central.

SAP випустила виправлення для SAP Commerce Cloud з деталізацією критичності 10.0 через неналежну авторизацію.

TP-Link усунула 15 вразливостей у механізмі ZTP мережевих пристроїв Omada.

VMware виправила обхід автентифікації та можливість віддаленого виконання коду в VMware Avi Load Balancer.