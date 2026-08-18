ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Microsoft закриває три функції Copilot: частина даних стане недоступною сьогодні

11:09 18.08.2026 Вт
2 хв
Техногігант створює єдину платформу для всіх акаунтів
aimg Ольга Завада
Microsoft закриває три функції Copilot: частина даних стане недоступною сьогодні Microsoft закриває Podcasts та Deep Research у Copilot (фото: Magnific)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Microsoft більше не буде двох окремих чат-ботів Copilot. Компанія об'єднує сервіси для звичайних користувачів, бізнесу та навчальних закладів в єдину універсальну платформу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ZDNET.

Що зміниться у новому додатку?

Оновлений застосунок стане єдиним вікном доступу до ШІ-технологій Microsoft. Він підходитиме як для виконання повсякденних персональних завдань, так і для робочих процесів у Word чи Excel.

Для різних категорій користувачів процес переходу та взаємодії з оновленим сервісом матиме свої особливості.

Які саме?

Користувачі Microsoft 365 Copilot отримають оновлення існуючого додатка із незначними змінами у навігації, оновленою іконкою та прямим доступом до чату.

Персональні акаунти на ПК будуть автоматично переведені на новий додаток із повним збереженням історії листування та згенерованого контенту.

Мобільні пристрої: для відновлення повноцінного доступу користувачам слід оновити додаток.

Комбіноване використання: якщо людина використовує сервіс і для роботи, і для особистих потреб, усі чати об'єднаються в одному інтерфейсі, але залишаться чітко прив'язаними до відповідного облікового запису.

Читайте більше: Microsoft закрила 400 вразливостей за серпень: 42 з них були критичними

Відмова від застарілих функцій

У межах масштабної оптимізації сервісу Microsoft ухвалено рішення повністю закрити три функції Copilot, які виявилися менш затребуваними:

Підкасти (Podcasts): створення нових аудіоматеріалів та доступ до раніше згенерованих підкастів припиняються з 18 серпня. Користувачам рекомендували заздалегідь завантажити всі необхідні файли на свої пристрої.

Групові чати (Group Chat): функцію повністю відключать 18 серпня. Усі тексти, зображення та файли з групових обговорень стануть недоступними, тому їх потрібно скопіювати або зберегти окремо до дедлайну.

Поглиблений пошук (Deep Research): інструмент вилучається із безкоштовного та стандартного споживчого доступу з 18 серпня. Створені раніше звіти залишаться доступними у історії, однак створювати нові дослідження надалі зможуть лише передплатники Microsoft 365 Premium.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Microsoft Штучний інтелект
Новини
Чи буде наступ Росії з Півночі: що кажуть у ГУР про наміри Путіна
Чи буде наступ Росії з Півночі: що кажуть у ГУР про наміри Путіна
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР