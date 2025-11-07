Microsoft розробляє суперінтелект, який має захищати людей: що відомо

Ставка на контрольований ШІ

За словами Сулеймана, передбачуваний суперінтелект не буде "безмежною і автономною сутністю". Навпаки, він має бути "чітко контекстуалізованим, обмеженим і підпорядкованим людині" і "створений виключно для служіння людству".

Сам Сулейман приєднався до Microsoft торік, після чого компанія почала випуск власних моделей для генерації тексту, голосу та зображень.

Конкуренція з OpenAI посилюється

Незважаючи на заяви про те, що Microsoft AI "відмовляється від наративу перегонів за AGI", суперництво з OpenAI, судячи з усього, виходить на новий рівень. Згідно з оновленою угодою між компаніями, Microsoft тепер може "самостійно розвивати AGI або робити це в партнерстві з іншими".

Як зазначають аналітики, юридично Microsoft також має право використовувати напрацювання OpenAI для розробки власних моделей.

Що включає "гуманістичний суперінтелект"

Сулейман описує три ключові напрямки застосування нової системи:

Персональний АІ-компаньйон, який допомагатиме користувачам навчатися, працювати, ухвалювати рішення і відчувати емоційну підтримку

Асистент у медицині, здатний розширити й оптимізувати доступ до медичної допомоги

Інструмент для прискорення наукових відкриттів, зокрема у сфері чистої енергетики.

"Гуманістичний суперінтелект ставить людину в центр. Це ШІ, який перебуває на боці людства - під контролем, керований, не здатний відкрити "скриньку Пандори"", - пише Сулейман.