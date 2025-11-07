Microsoft розробляє суперінтелект, який має захищати людей: що відомо

Microsoft AI працює над формуванням нової команди, завдання якої - розробка так званого "гуманістичного суперінтелекту", орієнтованого на підтримку людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
За словами Сулеймана, передбачуваний суперінтелект не буде "безмежною і автономною сутністю". Навпаки, він має бути "чітко контекстуалізованим, обмеженим і підпорядкованим людині" і "створений виключно для служіння людству".
Сам Сулейман приєднався до Microsoft торік, після чого компанія почала випуск власних моделей для генерації тексту, голосу та зображень.
Незважаючи на заяви про те, що Microsoft AI "відмовляється від наративу перегонів за AGI", суперництво з OpenAI, судячи з усього, виходить на новий рівень. Згідно з оновленою угодою між компаніями, Microsoft тепер може "самостійно розвивати AGI або робити це в партнерстві з іншими".
Як зазначають аналітики, юридично Microsoft також має право використовувати напрацювання OpenAI для розробки власних моделей.
Сулейман описує три ключові напрямки застосування нової системи:
"Гуманістичний суперінтелект ставить людину в центр. Це ШІ, який перебуває на боці людства - під контролем, керований, не здатний відкрити "скриньку Пандори"", - пише Сулейман.
