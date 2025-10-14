ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Microsoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працює

Вівторок 14 жовтня 2025 15:03
UA EN RU
Microsoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працює Microsoft запустила свій аналог Midjourney (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft AI представила перший внутрішній генератор зображень - MAI-Image-1, розроблений силами компанії. У корпорації називають новинку "наступним кроком на шляху розвитку власних ШІ-технологій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Microsoft представила MAI-Image-1

За даними Microsoft, під час створення моделі компанія активно консультувалася з професіоналами з креативної індустрії, щоб уникнути "повторюваних або шаблонних зображень".

У Microsoft стверджують, що MAI-Image-1 особливо добре справляється з фотореалістичними сценами - наприклад, пейзажами і ефектами блискавок, - а також працює швидше, ніж "великі і повільні моделі".

Нова модель вже увійшла в топ-10 рейтингу LMArena - майданчика, де користувачі порівнюють зображення, створені різними ШІ-системами, і голосують за найкращі.

Microsoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працюєMicrosoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працюєMicrosoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працюєЗображення, створені новим текстово-графічним генератором MAI-Image-1 (фото: Microsoft)

MAI-Image-1 доповнив лінійку продуктів Microsoft AI, до якої також входять голосовий генератор MAI-Voice-1 і чат-бот MAI-1-preview. Відносини Microsoft і OpenAI, в яку компанія інвестувала однією з перших, з часом стали складнішими.

При цьому Microsoft почала використовувати моделі Anthropic у деяких функціях пакета Microsoft 365 і робить "значні інвестиції" в навчання власних ШІ-моделей, включно з MAI-Image-1.

У Microsoft обіцяють, що технологія працюватиме в рамках "безпечних і відповідальних практик використання штучного інтелекту".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Штучний інтелект Додаток
Новини
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить