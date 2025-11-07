Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей: что известно

Ставка на контролируемый ИИ

По словам Сулеймана, предполагаемый суперинтеллект не будет "безграничной и автономной сущностью". Напротив, он должен быть "четко контекстуализированным, ограниченным и подчиненным человеку" и "создан исключительно для служения человечеству".

Сам Сулейман присоединился к Microsoft в прошлом году, после чего компания начала выпуск собственных моделей для генерации текста, голоса и изображений.

Конкуренция с OpenAI усиливается

Несмотря на заявления о том, что Microsoft AI "отказывается от нарратива гонки за AGI", соперничество с OpenAI, судя по всему, выходит на новый уровень. Согласно обновленному соглашению между компаниями, Microsoft теперь может "самостоятельно развивать AGI или делать это в партнерстве с другими".

Как отмечают аналитики, юридически Microsoft также имеет право использовать наработки OpenAI для разработки собственных моделей.

Что включает "гуманистический суперинтеллект"

Сулейман описывает три ключевых направления применения новой системы:

Персональный ИИ-компаньон, который будет помогать пользователям учиться, работать, принимать решения и чувствовать эмоциональную поддержку

Ассистент в медицине, способный расширить и оптимизировать доступ к медицинской помощи

Инструмент для ускорения научных открытий, в частности в сфере чистой энергетики.

"Гуманистический суперинтеллект ставит человека в центр. Это ИИ, который находится на стороне человечества - под контролем, управляемый, не способный открыть «ящик Пандоры»", - пишет Сулейман.