Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей: что известно

Microsoft AI работает над формированием новой команды, задача которой - разработка так называемого "гуманистического суперинтеллекта", ориентированного на поддержку человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
По словам Сулеймана, предполагаемый суперинтеллект не будет "безграничной и автономной сущностью". Напротив, он должен быть "четко контекстуализированным, ограниченным и подчиненным человеку" и "создан исключительно для служения человечеству".
Сам Сулейман присоединился к Microsoft в прошлом году, после чего компания начала выпуск собственных моделей для генерации текста, голоса и изображений.
Несмотря на заявления о том, что Microsoft AI "отказывается от нарратива гонки за AGI", соперничество с OpenAI, судя по всему, выходит на новый уровень. Согласно обновленному соглашению между компаниями, Microsoft теперь может "самостоятельно развивать AGI или делать это в партнерстве с другими".
Как отмечают аналитики, юридически Microsoft также имеет право использовать наработки OpenAI для разработки собственных моделей.
Сулейман описывает три ключевых направления применения новой системы:
"Гуманистический суперинтеллект ставит человека в центр. Это ИИ, который находится на стороне человечества - под контролем, управляемый, не способный открыть «ящик Пандоры»", - пишет Сулейман.
