Головна » Бізнес » Tech

Microsoft готує оновлення Windows, яке повністю змінить ваш ПК: що відомо

Четвер 16 жовтня 2025 18:45
UA EN RU
Microsoft готує оновлення Windows, яке повністю змінить ваш ПК: що відомо Microsoft готує нову еру Windows (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У міру того як Microsoft завершує епоху Windows 10 і готується відзначити 40-річчя своєї операційної системи, компанія робить ставку на наступний крок - повну інтеграцію штучного інтелекту в Windows.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Офіційно Windows 12 поки що не представлена, але Microsoft ясно дає зрозуміти: кожен комп'ютер з Windows 11 має стати "ШІ-ПК", керованим асистентом Copilot і доступним для спілкування голосом.

"Наша мета - переписати всю операційну систему навколо штучного інтелекту і створити по-справжньому розумний комп'ютер", - розповів Юсуф Мехді, виконавчий віце-президент Microsoft.

Комп'ютер, який розуміє вас із півслова

Microsoft почала впровадження набору нових функцій у Windows 11, які дадуть змогу інтегрувати можливості Copilot у звичайні ПК - без необхідності купувати спеціальні пристрої серії Copilot Plus.

Головна зміна - можливість розмовляти з комп'ютером і доручати йому дії.

Користувач може дозволити Copilot бачити, що відбувається на екрані, і діяти від його імені. Нова команда активації "Hey, Copilot!" перетворює голос на третій спосіб взаємодії з комп'ютером - поряд із клавіатурою і мишею.

Microsoft готує оновлення Windows, яке повністю змінить ваш ПК: що відомоMicrosoft дійсно хоче переконати людей спілкуватися зі своїми ПК (фото: Microsoft)

Від Cortana до Copilot: голос повертається

Microsoft уже намагалася впровадити голосові функції - згадаймо Cortana в Windows 10. Але тепер компанія впевнена, що штучний інтелект зможе змінити ставлення користувачів до голосового управління.

"Усі дані показують: коли люди використовують голос, їм це подобається. Вони вже розмовляють через свої ПК у Teams, і тепер це "говорити з комп'ютером" стане новим стандартом.", - каже Мехді.

Copilot Vision і Copilot Actions: погляд і дії ШІ

Щоб ШІ міг керувати пристроєм, він має бачити екран. Для цього Microsoft впроваджує Copilot Vision - функцію, яка "дивиться" на все, що відбувається на екрані, і допомагає користувачеві крок за кроком.

Copilot Vision уже доступний у всіх регіонах, де працює Copilot. Асистент може допомагати в роботі з додатками, шукати помилки, навчати нових функцій і навіть підказувати під час ігор. На відміну від функції Recall, Vision активується вручну і працює за принципом потокової передачі зображення, як у Teams.

Наступний етап - Copilot Actions, що дозволяє ШІ виконувати реальні дії: наприклад, редагувати фотографії в папці або організовувати файли. Поки що технологія тестується в обмеженому режимі в рамках програми Copilot Labs.

Microsoft готує оновлення Windows, яке повністю змінить ваш ПК: що відомоЛіве навігаційне поле - це робоча область, яку бачить Copilot Actions (фото: Microsoft)

"На перших етапах ШІ може помилятися під час роботи зі складними додатками. Але ми постійно навчатимемо модель і покращуватимемо її можливості", - визнала Навджот Вірк, віцепрезидентка Microsoft.

Microsoft готує оновлення Windows, яке повністю змінить ваш ПК: що відомоНові можливості Copilot Actions дозволять ШІ керувати вашим ПК (фото: Microsoft)

Copilot в панелі завдань і нова пошукова система

Copilot тепер інтегрований прямо в панель завдань Windows зі швидким доступом до функцій Vision і Voice. Оновився і пошук - тепер він швидше знаходить локальні файли, додатки та налаштування.

Скепсис користувачів і ставка на довіру

Після невдачі з Recall користувачі обережно ставляться до функцій, де ШІ отримує доступ до екрана. Однак Microsoft впевнена, що зможе завоювати довіру. Компанія готує рекламну кампанію під слоганом "Познайомтеся з комп'ютером, з яким можна розмовляти".

