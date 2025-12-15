Microsoft розкрила офіційні вимоги для ігор на Windows 11

Microsoft опублікувала рекомендації щодо обладнання для комфортного геймінгу на ПК з Windows 11, вказавши оптимальні процесори і відеокарти, а також торкнувшись вибору накопичувачів і моніторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neowin.
У Microsoft коротко пояснюють роль ключових компонентів: процесор відповідає за фізику, ігрову логіку та обробку команд відтворення, тоді як відеокарта займається графікою і може брати на себе обчислення, пов'язані з GPU-фізикою (наприклад, PhysX).
Офіційні мінімальні та рекомендовані вимоги для ігор на Windows 11 у 2026 році виглядають так:
При цьому, як зазначають оглядачі, рекомендації Microsoft щодо відеокарт виглядають досить точними, а ось поради щодо процесорів - менш однозначними. Річ у тім, що при зростанні роздільної здатності основне навантаження зміщується на GPU, і процесор отримує більше "запасу часу". На низькій роздільній здатності ситуація зворотна: відеокарта навантажена менше, а процесор, навпаки, стає вузьким місцем.
Microsoft також наголошує на важливості ігрового режиму Windows 11, заявляючи, що це налаштування автоматично розставляє пріоритети для ігрових завдань, знижує фонову активність системи і перерозподіляє ресурси CPU і GPU, допомагаючи підтримувати більш стабільний FPS.
У керівництві є і практичні поради. Наприклад, компанія не рекомендує переплачувати за залізо, здатне видавати 240 кадрів на секунду, якщо монітор підтримує лише 144 Гц - зайві кадри просто не будуть використані. Ще один корисний момент - акуратне укладання кабелів у корпусі, яке покращує циркуляцію повітря та охолодження компонентів.
Окремий розділ присвячений вибору ігрового монітора - з урахуванням частоти оновлення, часу відгуку і типу матриці:
Частота оновлення (Гц):
Час відгуку (мс):
Типи матриць:
При цьому Microsoft не згадує адаптивну синхронізацію (FreeSync / G-Sync), хоча для ігрового ПК вона також має велике значення.
На думку компанії, 16 ГБ ОЗП "цілком достатньо для більшості ігор", тоді як 32 ГБ підійдуть "серйозним гравцям", які використовують найвимогливіші проекти або модифікації. Втім, висока вартість пам'яті робить другий варіант недоступним для багатьох користувачів. При цьому 16 ГБ уже є базовою вимогою для ПК класу Copilot+ з ШІ-функціями.
Що стосується накопичувачів, Microsoft радить SSD об'ємом 1 ТБ для тих, хто планує зберігати велику бібліотеку ігор. Однак з урахуванням сучасних розмірів проектів цей обсяг фактично можна вважати мінімальним для ігрового ПК.
Окремо підкреслюється перевага NVMe SSD - підтримка технології DirectStorage. Вона дає змогу відеокарті завантажувати дані безпосередньо з накопичувача, минаючи процесор, що забезпечує більш швидкі завантаження і плавні переходи в масштабних ігрових світах.
Загалом посібник Microsoft містить ще низку корисних рекомендацій і порад для геймерів. Ознайомитися з повним списком можна на офіційному сайті компанії.
