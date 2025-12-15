Microsoft розкрила офіційні вимоги для ігор на Windows 11

Процесори та відеокарти

У Microsoft коротко пояснюють роль ключових компонентів: процесор відповідає за фізику, ігрову логіку та обробку команд відтворення, тоді як відеокарта займається графікою і може брати на себе обчислення, пов'язані з GPU-фізикою (наприклад, PhysX).

Офіційні мінімальні та рекомендовані вимоги для ігор на Windows 11 у 2026 році виглядають так:

Початковий рівень (1080p, середні налаштування)

CPU: сучасний 4-ядерний процесор, наприклад AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i5-12400

GPU: NVIDIA GTX 1660 Super або AMD Radeon RX 6600.

Середній сегмент (1440p, високі налаштування)

CPU: 6 ядер і більше - AMD Ryzen 5 7600 або Intel Core i5-13600K

GPU: NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti або AMD Radeon RX 6700 XT.

Топовий сегмент / 4K-геймінг

CPU: 8 ядер і більше - AMD Ryzen 7 7800X3D або Intel Core i7-13700K

GPU: NVIDIA RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX.

При цьому, як зазначають оглядачі, рекомендації Microsoft щодо відеокарт виглядають досить точними, а ось поради щодо процесорів - менш однозначними. Річ у тім, що при зростанні роздільної здатності основне навантаження зміщується на GPU, і процесор отримує більше "запасу часу". На низькій роздільній здатності ситуація зворотна: відеокарта навантажена менше, а процесор, навпаки, стає вузьким місцем.

Ігровий режим Windows 11 і практичні поради

Microsoft також наголошує на важливості ігрового режиму Windows 11, заявляючи, що це налаштування автоматично розставляє пріоритети для ігрових завдань, знижує фонову активність системи і перерозподіляє ресурси CPU і GPU, допомагаючи підтримувати більш стабільний FPS.

У керівництві є і практичні поради. Наприклад, компанія не рекомендує переплачувати за залізо, здатне видавати 240 кадрів на секунду, якщо монітор підтримує лише 144 Гц - зайві кадри просто не будуть використані. Ще один корисний момент - акуратне укладання кабелів у корпусі, яке покращує циркуляцію повітря та охолодження компонентів.

Як вибрати монітор

Окремий розділ присвячений вибору ігрового монітора - з урахуванням частоти оновлення, часу відгуку і типу матриці:

Частота оновлення (Гц):

144 Гц - надійна база для плавного геймплея

165-240 Гц - перевага для змагальних шутерів і динамічних ігор.

Час відгуку (мс):

1-3 мс - оптимально для ігор, знижує шлейфи і розмиття в русі.

Типи матриць:

IPS - точна передача кольору і широкі кути огляду, універсальний варіант

VA - більш глибокий контраст і насичений чорний колір, але трохи повільніший відгук

OLED - практично миттєвий відгук, ідеальний контраст і яскраві кольори, але висока ціна.

При цьому Microsoft не згадує адаптивну синхронізацію (FreeSync / G-Sync), хоча для ігрового ПК вона також має велике значення.

Оперативна пам'ять і накопичувачі

На думку компанії, 16 ГБ ОЗП "цілком достатньо для більшості ігор", тоді як 32 ГБ підійдуть "серйозним гравцям", які використовують найвимогливіші проекти або модифікації. Втім, висока вартість пам'яті робить другий варіант недоступним для багатьох користувачів. При цьому 16 ГБ уже є базовою вимогою для ПК класу Copilot+ з ШІ-функціями.

Що стосується накопичувачів, Microsoft радить SSD об'ємом 1 ТБ для тих, хто планує зберігати велику бібліотеку ігор. Однак з урахуванням сучасних розмірів проектів цей обсяг фактично можна вважати мінімальним для ігрового ПК.

Окремо підкреслюється перевага NVMe SSD - підтримка технології DirectStorage. Вона дає змогу відеокарті завантажувати дані безпосередньо з накопичувача, минаючи процесор, що забезпечує більш швидкі завантаження і плавні переходи в масштабних ігрових світах.

Загалом посібник Microsoft містить ще низку корисних рекомендацій і порад для геймерів. Ознайомитися з повним списком можна на офіційному сайті компанії.