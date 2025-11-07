ua en ru
Microsoft розробляє суперінтелект, який має захищати людей: що відомо

П'ятниця 07 листопада 2025 13:53
UA EN RU
Microsoft розробляє суперінтелект, який має захищати людей: що відомо Microsoft заявила про створення "гуманістичного суперінтелекту" (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft AI працює над формуванням нової команди, завдання якої - розробка так званого "гуманістичного суперінтелекту", орієнтованого на підтримку людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Ставка на контрольований ШІ

За словами Сулеймана, передбачуваний суперінтелект не буде "безмежною і автономною сутністю". Навпаки, він має бути "чітко контекстуалізованим, обмеженим і підпорядкованим людині" і "створений виключно для служіння людству".

Сам Сулейман приєднався до Microsoft торік, після чого компанія почала випуск власних моделей для генерації тексту, голосу та зображень.

Конкуренція з OpenAI посилюється

Незважаючи на заяви про те, що Microsoft AI "відмовляється від наративу перегонів за AGI", суперництво з OpenAI, судячи з усього, виходить на новий рівень. Згідно з оновленою угодою між компаніями, Microsoft тепер може "самостійно розвивати AGI або робити це в партнерстві з іншими".

Як зазначають аналітики, юридично Microsoft також має право використовувати напрацювання OpenAI для розробки власних моделей.

Що включає "гуманістичний суперінтелект"

Сулейман описує три ключові напрямки застосування нової системи:

  • Персональний АІ-компаньйон, який допомагатиме користувачам навчатися, працювати, ухвалювати рішення і відчувати емоційну підтримку
  • Асистент у медицині, здатний розширити й оптимізувати доступ до медичної допомоги
  • Інструмент для прискорення наукових відкриттів, зокрема у сфері чистої енергетики.

"Гуманістичний суперінтелект ставить людину в центр. Це ШІ, який перебуває на боці людства - під контролем, керований, не здатний відкрити "скриньку Пандори"", - пише Сулейман.

Нагадаємо, що в Microsoft пояснили, чому штучний інтелект не може володіти свідомістю.

Також ми писали, що Microsoft готує оновлення Windows, яке може кардинально змінити роботу на ПК.

Крім того, повідомлялося, що Microsoft представила свій перший генератор зображень на базі ШІ і показала, як він працює.

