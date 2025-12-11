Microsoft готує поліпшення продуктивності ігор у Windows 11: що зміниться для геймерів

На тлі зростання популярності Steam Deck і планів Valve випустити нову Steam Machine, Microsoft посилює увагу до ігрових можливостей Windows 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал PCWorld .

У короткому оновленні в Windows-блозі компанія повідомила, що зосереджується на поліпшенні продуктивності ігор у системі.

"Ми прагнемо зробити Windows найкращою платформою для ігор і продовжимо покращувати ключові для геймінгу процеси: управління фоновими завданнями, енергоспоживання, планування ресурсів, оптимізацію графічного стека і драйверів", - йдеться у звіті Windows Experience за підсумками 2025 року.

Якщо резюмувати, Microsoft обіцяє, що ігри на Windows "працюватимуть швидше".

Що вже покращено

Компанія дійсно робить кроки в цьому напрямку. Раніше Microsoft представила Xbox Fullscreen Experience на портативній консолі Asus ROG Ally, а потім поширила режим на всі Windows-пристрої з компактними екранами.

Інтерфейс дає змогу запускати ігри в повноекранному режимі, минаючи робочий стіл Windows і зайві фонові процеси. Він оптимізований під управління контролером і справді підвищує продуктивність - нехай і на обмеженій кількості пристроїв.

Microsoft також дала можливість протестувати інтерфейс на звичайних ПК і ноутбуках, хоча для цього потрібно виконати кілька додаткових дій.

Як це змінить досвід геймерів

Xbox Fullscreen Experience помітно спрощує використання Windows на маленьких екранах і має кращий вигляд, ніж альтернативні інтерфейси, які розробляють Lenovo, Asus та інші виробники. При цьому користувачі можуть швидко повернутися до класичного робочого столу - хоч перехід у зворотний бік і реалізований не ідеально.

Однак до рівня SteamOS або фірмового режиму Big Picture від Valve Microsoft поки далеко - рішення Valve виглядають більш зрілими і відточеними. Це не дивно: Valve розвиває свої ігрові інтерфейси вже понад десять років, тоді як продукт Microsoft все ще перебуває в тестуванні.

2026 рік може стати вирішальним

Ситуація ускладнюється поступовим відходом користувачів із Windows 10, невдоволенням через зростаючу частку AI-функцій і підписок у Windows 11, а також підвищенням вартості Game Pass.

На цьому тлі 2026 рік може стати поворотним моментом для Windows як основної платформи для ПК-геймінгу. У Valve та інших компаній з'являється шанс посилити свої позиції, тоді як Microsoft доведеться доводити, що Windows залишається найкращим місцем для ігор.