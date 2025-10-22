Microsoft підтвердила роботу над "найпотужнішою" Xbox в історії: що відомо

Microsoft поступово розкриває деталі про свою наступну ігрову консоль Xbox. Уже відомо, що пристрій збереже сумісність із поточною бібліотекою ігор, отримає чіп AMD і не буде прив'язаний до одного магазину контенту. Тепер компанія, схоже, натякає, що нова консоль стане гібридом Xbox і ПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо

Президент Xbox Сара Бонд в інтерв'ю виданню Mashable обговорила портативну консоль Xbox Ally X і обережно прокоментувала чутки про майбутнє покоління Xbox. На запитання про те, чи правда, що нова консоль буде більше схожа на ігровий ПК, Бонд відповіла ствердно.

"Можу сказати, що ви маєте рацію - наступне покоління Xbox стане по-справжньому преміальним, висококласним і ретельно продуманим продуктом. У цій портативній моделі вже можна побачити частину нашого майбутнього підходу, але поки я не можу розкривати всі деталі", - зазначила вона.

Раніше Бонд уже заявляла, що компанія прагне створити "екосистему Xbox, не обмежену одним пристроєм або магазином застосунків", а також підкреслила пріоритет платформи Windows.

"Ми тісно співпрацюємо з командою Windows, щоб зробити Windows основною платформою для геймінгу", - говорила вона влітку, оголошуючи про багаторічне партнерство з AMD щодо розробки нового портфеля пристроїв Xbox.

За даними галузевих аналітиків, Microsoft дійсно може готувати консоль нового покоління, яка працюватиме на базі Windows і стане частиною єдиної екосистеми, що включає пристрої сторонніх виробників.

За словами Сари Бонд, нове покоління Xbox забезпечить "наймасштабніший технологічний стрибок в історії ігрових консолей".