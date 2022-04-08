Microsoft предотвратила попытки российских хакеров взломать украинские организации

"Недавно мы наблюдали атаки, нацеленные на украинские организации, со стороны Strontium, российского агента, связанного с ГРУ, которого мы отслеживали в течение многих лет. На этой неделе нам удалось сорвать некоторые атаки Strontium на цели в Украине", - рассказал IT-гигант.

В среду, 6 апреля, компания Microsoft получила постановление суда, разрешающее взять под контроль семь интернет-доменов, которые Strontium использовала для проведения кибератак.

"Атаки Strontium - лишь малая часть активности, которую мы наблюдаем в Украине. Перед российским вторжением наши команды начали круглосуточно работать, помогая организациям в Украине, в том числе государственным учреждениям, защищаться от натиска кибервойны, которая обострилась с момента начала вторжения и неуклонно продолжается", - заявили в Microsoft.

По данным Reuters, Strontium - это прозвище Microsoft для группы, которую другие часто называют Fancy Bear или APT28 - хакерской группы, связанной с российской военной разведкой.