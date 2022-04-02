В Киеве заблокировали прокси-центр: использовали хакеры для кибератак на украинские сайты
В Киеве правоохранители заблокировали работу прокси-центра, который предоставлял российским агитаторам распространять антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Кроме того, его услугами пользовались хакеры для кибератак на украинские сайты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Прекращено функционирование так называемого прокси-центра, который использовался гражданами РФ для анонимизации доступа пользователей-ботов социальных сетей, а также хакерами для проведения кибератак", - говорится в сообщении.
По данным следствия, двое жителей Киева наладили подпольный бизнес по анонимизации дистанционного доступа к интернету с использованием SIM-карт и модемов украинских операторов связи.
Сервис позволял дистанционно использовать в качестве VPN модемы украинских операторов связи, выдавая пользователя из любой страны абонентом украинского мобильного интернета.
С начала войны и блокирования в РФ доступа к Facebook и Instagram сервис начали активно использовать российские агитаторы для обхода блокировок и распространения антиукраинской пропаганды от имени украинских пользователей. Прокси-центр позволял имитировать их физическое пребывание в Украине.
Кроме того, пророссийские хакеры под видом украинских пользователей использовали сервис для обхода анти-DDoS ограничений сайтов украинской ИТ-инфраструктуры, заблокировавших доступ с территории РФ.
Оплату за свои услуги они принимали на кошельки запрещенных российских платежных систем. В настоящее время функционирование прокси-центра заблокировано.
Фото: в Киеве заблокировали прокси-центр, предоставлявший услуги российским пользователям (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, накануне британская разведка сообщила о мощной кибератаке на правительство и Вооруженные силы Украины.
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