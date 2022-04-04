Госспецсвязь предупредила о новой кибератаке на госорганы Украины
Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила о новой кибератаке на государственные органы Украины. Хакеры распространяют электронные письма с информацией о военных преступниках РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
"Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", - говорится в сообщении.
В Госспецсвязи предупредили, что хакеры распространяют среди госорганов Украины опасные электронные письма с информацией о военных преступниках России.
Письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm". При открытии вложения на компьютере создается RAR-архив "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Он содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk".
Открытие файла приводит к тому, что хакеры получат удаленный доступ к компьютеру жертвы. Новая кибератака связана с группой UAC-0010 (Armageddon).
Напомним, в конце марта хакерской атаке подверглись украинские медиа.
Отметим, ранее в Киеве правоохранители заблокировали прокси-центр, который использовали хакеры для атаки украинских сайтов.
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