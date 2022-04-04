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Госспецсвязь предупредила о новой кибератаке на госорганы Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 апреля 2022 19:41
Госспецсвязь предупредила о новой кибератаке на госорганы Украины Фото: хакеры вновь атаковали госорганы Украины (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила о новой кибератаке на государственные органы Украины. Хакеры распространяют электронные письма с информацией о военных преступниках РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

"Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи предупредили, что хакеры распространяют среди госорганов Украины опасные электронные письма с информацией о военных преступниках России.

Письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm". При открытии вложения на компьютере создается RAR-архив "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Он содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk".

Открытие файла приводит к тому, что хакеры получат удаленный доступ к компьютеру жертвы. Новая кибератака связана с группой UAC-0010 (Armageddon).

Напомним, в конце марта хакерской атаке подверглись украинские медиа.

Отметим, ранее в Киеве правоохранители заблокировали прокси-центр, который использовали хакеры для атаки украинских сайтов.

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