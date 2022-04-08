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Microsoft запобігла спробам російських хакерів зламати українські організації

Фото: Microsoft припинила спроби російських хакерів зламати українські організації (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Корпорація Microsoft заявила, що запобігла спробам російських військових шпигунів зламати українські організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Microsoft.

"Нещодавно ми спостерігали атаки, націлені на українські організації, з боку Strontium, російського агента, пов'язаного з ГРУ, якого ми відстежували протягом багатьох років. На цьому тижні нам вдалося зірвати деякі атаки Strontium на цілі в Україні", - розповів IT-гігант.

У середу, 6 квітня, компанія Microsoft отримала постанову суду, що дозволяє взяти під контроль сім інтернет-доменів, які Strontium використовувала для проведення кібератак.

"Атаки Strontium - лише мала частина активності, яку ми спостерігаємо в Україні. Перед російським вторгненням наші команди почали цілодобово працювати, допомагаючи організаціям в Україні, в тому числі державним установам, захищатися від натиску кібервійни, яка загострилася з моменту початку вторгнення і неухильно триває", - заявили в Microsoft.

За даними Reuters, Strontium - це прізвисько Microsoft для групи, яку інші часто називають Fancy Bear або APT28 - хакерської групи, пов'язаної з російською військовою розвідкою.

Нагадаємо, Держспецзв'язок попередила про нову кібератаку на держоргани України.

Раніше у Києві заблокували проксі-центр, який використовували хакери для кібератак на українські сайти.

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