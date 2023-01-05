Microsoft прагне залучити побільше користувачів пошуковика Google: що відомо

Як повідомляє видання, компанія Microsoft, інтегруючи чатбот ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, хоче переманити користувачів Google.

"За даними інсайдерських джерел, Microsoft сподівається, що більш розмовні контекстуальні відповіді на запити користувачів залучать користувачів пошуковика. Вони також зможуть надавати їм комплексні відповіді", - повідомляє Bloomberg.

На думку експертів, очікується, що запуск нової функції може відбутися протягом кількох наступних місяців. Водночас все залежатиме від точності чат-бота і його здатності швидко інтегруватися в існуючу пошукову систему Microsoft.

Bloomberg нагадує, що OpenAI - це дослідницький центр штучного інтелекту, який підтримує компанія Microsoft, котра інвестувала у нього 1 млрд доларів. Чат-бот ChatGPT був запущений для публічного користування у листопаді і виявив здатність розповідати про все - від рецептів коктейлів до шкільних творів. Хоча минулого місяця головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман написав у твіті про ChatGPT, що "було б помилкою покладатися на нього в чомусь важливому".

"Іноді вбудована система штучного інтелекту пропонує недостовірну інформацію, претендуючи на авторитетність, але експерти вважають її майбутнім конкурентом Google", - зауважує видання.

Як зазначає Bloomberg, минулого місяця співробітники Google запитали генерального директора Сундар Пічаї та керівника досліджень штучного інтелекту Джеффа Діна про загрозу чат-бота для Google.

"Google працює над подібною технологією у своїй системі LaMDA або Language Model for Dialogue Applications, але стикається з ризиком для репутації через будь-які помилки", - повідомили менеджери Google.

Відтоді керівництво Google та особисто Пічаї мобілізували групи дослідників для реагування на ChatGPT, оголосивши ситуацію загрозою "червоного коду".