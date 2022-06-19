Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

Американская корпорация Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11 на территории России. Также под запрет попало и приложение Media Creation Tool.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNews .

При попытке загрузить приложение - страница выдает ошибку "404 - File or Directory not found". Однако официальных заявлений со стороны компании пока не поступало.

Отметим, Microsoft еще в начале марта 2022 года поддержала санкции против России на фоне войны на территории Украины и заявила о прекращении продаж своих товаров и оказания услуг.

"Сегодня мы объявляем, что останавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - заявил президент компании Брэд Смит.