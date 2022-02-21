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Microsoft начала разработку новой Windows

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Понедельник 21 февраля 2022 09:52
Microsoft начала разработку новой Windows Фото: Microsoft начала разработку новой Windows (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Инженеры компании Microsoft начали разработку новой операционной системы Windows. Ее название пока что не раскрыто.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ghacks.

Новая операционна система предположительно получит название Windows 12. Инсайдеры утверждают, что она будет иметь якобы совсем иную структуры.

Специалисты решили отказаться от старой базы, на основе которой построены предыдущие версии ОС, в том числе и Windows 11. 12-ая версия будет требовать наличия чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0.

Возможно, Windows 12 будет иметь некоторые наработки из Windows 10X для работы на менее производительных устройствах. Также Home и Pro версии ОС будут требовать учетную запись пользователя для улучшения интеграции с сервисами Microsoft.

Сроки выхода операционной системы неизвестны. Тем временем окончание поддержки Windows 10 ожидается уже в 2025 году.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Microsoft выпустила большое обновление для новой Windows 11, которое разрешило поддержку приложений Android. Впрочем, системные требования для новой функции оказались "тяжелее" самой операционной системы.

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