Microsoft припинить підтримувати версії ОС Windows 7 та 8: що робити

Компанія Microsoft оголосила, що вже 10 січня популярні версії операційної системи Windows 7 і 8 будуть відключені від оновлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Microsoft.

Вже найближчими днями ці оновлення припинять діяти, і тоді прихильникам застарілих операційних систем (ОС) доведеться шукати альтернативу. Інший варіант - продовжувати користуватися улюбленою ОС, попри небезпеку. Сама корпорація Microsoft рекомендує користувачам перейти на Windows 10 або 11. "У разі, якщо ваш пристрій не потягне нове програмне забезпечення, компанія рекомендує змінити його на нове", - йдеться у повідомленні. Деякі пристрої з Windows 7 можна оновити до Windows 10, проте термін підтримки Windows 10 завершується 14 жовтня 2025 року. "Проте, інсталяція Windows 10 може не усунути проблеми з апаратним забезпеченням комп’ютера або не гарантуватиме можливість переходу на Windows 11. Також не забезпечуватиметься робота функцій Windows 10, які залежать від апаратного забезпечення, як-от функції для сенсорних екранів або Windows Hello", - зауважує компанія.