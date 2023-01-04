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Microsoft припинить підтримувати версії ОС Windows 7 та 8: що робити

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США, Середа 04 січня 2023 18:35
Microsoft припинить підтримувати версії ОС Windows 7 та 8: що робити Фото: компанія Microsoft оголосила зміни в політиці оновлень з 10 січня (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Компанія Microsoft оголосила, що вже 10 січня популярні версії операційної системи Windows 7 і 8 будуть відключені від оновлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Microsoft.

Вже найближчими днями ці оновлення припинять діяти, і тоді прихильникам застарілих операційних систем (ОС) доведеться шукати альтернативу. Інший варіант - продовжувати користуватися улюбленою ОС, попри небезпеку.

Сама корпорація Microsoft рекомендує користувачам перейти на Windows 10 або 11.

"У разі, якщо ваш пристрій не потягне нове програмне забезпечення, компанія рекомендує змінити його на нове", - йдеться у повідомленні.

Деякі пристрої з Windows 7 можна оновити до Windows 10, проте термін підтримки Windows 10 завершується 14 жовтня 2025 року.

"Проте, інсталяція Windows 10 може не усунути проблеми з апаратним забезпеченням комп’ютера або не гарантуватиме можливість переходу на Windows 11. Також не забезпечуватиметься робота функцій Windows 10, які залежать від апаратного забезпечення, як-от функції для сенсорних екранів або Windows Hello", - зауважує компанія.

Нагадаємо, що про припинення підтримки Windows 7 і 8 Microsoft оголосила ще у 2020 році. Наразі єдиними, хто все ще отримує оновлення "сімки", є люди, які оплатили трирічний пакет підтримки.

Насправді Windows 7 і 8 свого часу користувалися величезною популярністю. У 2021 році їх застосовувало понад 100 млн користувачів по всьому світу. За даними аналітиків, на початку цього року версіям 7, 8, 8.1 надає перевагу трохи менше 15% користувачів.

На початку минулого року РБК-Україна повідомляло, що інженери компанії Microsoft розпочали розробку нової операційної системи Windows. Її назва поки що невідома.

Крім того, ми писали, що Microsoft заборонив скачувати Windows 10 і 11 на території Росії.

Додамо, що корпорація Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік. Кампанія надасть додаткову допомогу у розмірі майже 100 млн доларів, внаслідок чого загальна підтримка України з початку війни у лютому становитиме понад 400 млн доларів.

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