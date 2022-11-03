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Microsoft продовжила безкоштовну техпідтримку України на 2023 рік

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 13:52
Microsoft продовжила безкоштовну техпідтримку України на 2023 рік Фото: Microsoft продовжила безкоштовну підтримку України 2023 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Корпорація Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік. Кампанія надасть додаткову допомогу у розмірі майже 100 млн доларів, внаслідок чого загальна підтримка України з початку війни у лютому становитиме понад 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента корпорації Microsoft Бреда Сміта в його блозі.

Підтримка компанії "гарантує, що державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні зможуть продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через Microsoft Cloud", написав Сміт.

За його словами, подальший захист України частково залежить від критичного цифрового альянсу країн, компаній та некомерційних організацій.

"З того часу, як у лютому почалася війна, Microsoft та інші технологічні компанії надали безпрецедентну технологічну допомогу уряду та народу України. Розміщуючи цифрову інфраструктуру у загальнодоступній хмарі, Microsoft та інші компанії підтримують критично важливі українські служби через центри обробки даних по всій Європі", - написав він.

Як підкреслюється в червневому звіті Microsoft, це відіграло вирішальну роль у захисті стійкості та безпеки українських даних та цифрових сервісів навіть перед російськими крилатими ракетами та іншими атаками на центр обробки даних уряду України та інші фізичні активи, додав Сміт.

Зазначимо, у червні Microsoft заявила про суттєве скорочення свого бізнесу в Росії, приєднавшись до списку компаній, які скоротили свою присутність або пішли з країни у відповідь на вторгнення.

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