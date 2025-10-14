UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Microsoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працює

Microsoft запустила свій аналог Midjourney (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft AI представила перший внутрішній генератор зображень - MAI-Image-1, розроблений силами компанії. У корпорації називають новинку "наступним кроком на шляху розвитку власних ШІ-технологій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Microsoft представила MAI-Image-1

За даними Microsoft, під час створення моделі компанія активно консультувалася з професіоналами з креативної індустрії, щоб уникнути "повторюваних або шаблонних зображень".

У Microsoft стверджують, що MAI-Image-1 особливо добре справляється з фотореалістичними сценами - наприклад, пейзажами і ефектами блискавок, - а також працює швидше, ніж "великі і повільні моделі".

Нова модель вже увійшла в топ-10 рейтингу LMArena - майданчика, де користувачі порівнюють зображення, створені різними ШІ-системами, і голосують за найкращі.

Зображення, створені новим текстово-графічним генератором MAI-Image-1 (фото: Microsoft)

MAI-Image-1 доповнив лінійку продуктів Microsoft AI, до якої також входять голосовий генератор MAI-Voice-1 і чат-бот MAI-1-preview. Відносини Microsoft і OpenAI, в яку компанія інвестувала однією з перших, з часом стали складнішими.

При цьому Microsoft почала використовувати моделі Anthropic у деяких функціях пакета Microsoft 365 і робить "значні інвестиції" в навчання власних ШІ-моделей, включно з MAI-Image-1.

У Microsoft обіцяють, що технологія працюватиме в рамках "безпечних і відповідальних практик використання штучного інтелекту".

MicrosoftШтучний інтелектДодаток