Microsoft показала свій перший генератор зображень на базі ШІ: як він працює

Microsoft представила MAI-Image-1

За даними Microsoft, під час створення моделі компанія активно консультувалася з професіоналами з креативної індустрії, щоб уникнути "повторюваних або шаблонних зображень".

У Microsoft стверджують, що MAI-Image-1 особливо добре справляється з фотореалістичними сценами - наприклад, пейзажами і ефектами блискавок, - а також працює швидше, ніж "великі і повільні моделі".

Нова модель вже увійшла в топ-10 рейтингу LMArena - майданчика, де користувачі порівнюють зображення, створені різними ШІ-системами, і голосують за найкращі.

Зображення, створені новим текстово-графічним генератором MAI-Image-1 (фото: Microsoft)

MAI-Image-1 доповнив лінійку продуктів Microsoft AI, до якої також входять голосовий генератор MAI-Voice-1 і чат-бот MAI-1-preview. Відносини Microsoft і OpenAI, в яку компанія інвестувала однією з перших, з часом стали складнішими.

При цьому Microsoft почала використовувати моделі Anthropic у деяких функціях пакета Microsoft 365 і робить "значні інвестиції" в навчання власних ШІ-моделей, включно з MAI-Image-1.

У Microsoft обіцяють, що технологія працюватиме в рамках "безпечних і відповідальних практик використання штучного інтелекту".