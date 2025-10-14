RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Microsoft показала свой первый генератор изображений на базе ИИ: как он работает

Microsoft запустила свой аналог Midjourney (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Microsoft AI представила первый внутренний генератор изображений - MAI-Image-1, разработанный силами компании. В корпорации называют новинку "следующим шагом на пути развития собственных ИИ-технологий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Microsoft представила MAI-Image-1

По данным Microsoft, при создании модели компания активно консультировалась с профессионалами из креативной индустрии, чтобы избежать "повторяющихся или шаблонных изображений".

В Microsoft утверждают, что MAI-Image-1 особенно хорошо справляется с фотореалистичными сценами - например, пейзажами и эффектами молний, - а также работает быстрее, чем "крупные и медленные модели".

Новая модель уже вошла в топ-10 рейтинга LMArena - площадки, где пользователи сравнивают изображения, созданные разными ИИ-системами, и голосуют за лучшие.

Изображения, созданные новым текстово-графическим генератором MAI-Image-1 (фото: Microsoft)

MAI-Image-1 дополнил линейку продуктов Microsoft AI, в которую также входят голосовой генератор MAI-Voice-1 и чат-бот MAI-1-preview. Отношения Microsoft и OpenAI, в которую компания инвестировала одной из первых, со временем стали более сложными.

При этом Microsoft начала использовать модели Anthropic в некоторых функциях пакета Microsoft 365 и делает "значительные инвестиции" в обучение собственных ИИ-моделей, включая MAI-Image-1.

В Microsoft обещают, что технология будет работать в рамках "безопасных и ответственных практик использования искусственного интеллекта".

MicrosoftИскусственный интеллектПриложение