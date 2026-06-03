Microsoft показала гаджет майбутнього: що прийде на зміну Android та iPhone

На масштабній конференції Build 2026 корпорація Microsoft офіційно анонсувала амбітну платформу Project Solara. Головна ідея розробки - змістити фокус із традиційних додатків у бік автономних ШІ-агентів, що виконують завдання замість користувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft .

Філософія Project Solara

У Microsoft вважають, що сучасна сітка додатків на екранах смартфонів надто громіздка для епохи активного ШІ. Пристрої майбутнього, зазначають розробники, мають бути легкими, спеціалізованими та заточеними суто під роботу з нейромережами.

Технічні параметри розумного бейджа

Пристрій зовні нагадує звичайну пластикову картку-перепустку, яку офісні працівники чи медики носять на шиї. Проте всередині ховається потужне залізо, здатне конкурувати з iPhone 17 Pro або Galaxy S26 Ultra:

Екран та керування: гаджет оснащений невеликим сенсорним дисплеєм для швидкої взаємодії з ШІ-агентами та бічним сканером відбитків пальців для безпечної біометричної авторизації.

Камери та сенсори: верхня камера дозволяє штучному інтелекту буквально бачити все, що відбувається навколо користувача, аналізувати об'єкти та документи. Також присутня бічна камера.

Звук та зв'язок: для розпізнавання голосу інтегровано систему мікрофонів дальнього поля з високим співвідношенням сигнал/шум і динаміки. Пристрій підтримує Wi‑Fi, Bluetooth, геолокацію GNSS та швидкісний мобільний зв'язок 5G.

Залізо: гаджет працює на спеціальному мобільному чипі Qualcomm для носимих пристроїв.

Окрім бейджа, розробники показали стаціонарний розумний дисплей для робочого столу, який автоматично синхронізується з ПК і підключається до хмарних сервісів.

Чому Android, а не Windows?

В основі Project Solara лежить операційна система Microsoft Device Ecosystem Platform, створена на базі відкритого коду Android, а не Windows. Розробники обрали цей шлях прагматично: Android споживає значно менше енергії, сумісний із тисячами дрібних деталей і датчиків, а також дозволяє пристрою працювати значно довше на одному заряді акумулятора.

Головна фішка - технологія інтерфейсу за запитом. ШІ сам створює графічну оболонку під конкретне завдання користувача в реальному часі. Розробникам більше не потрібно переписувати коди програм під різні екрани чи формати гаджетів.

Війна за користувачів

Microsoft не планує масово випускати пристрої самостійно під своїм брендом. Це референсні зразки (готові креслення та стандарти), які компанія передасть іншим виробникам техніки.

Поспіх із релізом не випадковий. На ринку ширяться чутки, що OpenAI активно розробляє власний ШІ-телефон із запуском на початку 2027 року, де за залізо відповідатиме процесор MediaTek Dimensity 9600. Тож Microsoft прагне першою завоювати новий ринок.

Наразі Project Solara вже проходить внутрішнє тестування серед сотень співробітників компанії, а найближчим часом пілотні випробування гаджетів стартують у мережах-гігантах, що спеціалізуються у сфері охорони здоров'я, фінансів, логістики та торгівлі.