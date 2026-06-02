Відповідь для MacBook Pro: Microsoft готує потужний ноутбук на флагманському чипі Nvidia

Microsoft анонсувала вихід свого нового флагманського ноутбука Surface Laptop Ultra. Пристрій працюватиме на базі новітнього Arm-процесора RTX Spark від Nvidia і буде націлений на розробників, творців контенту та фахівців у сфері штучного інтелекту.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Microsoft Windows Blogs .

Лептоп розташується на вершині модельного ряду Microsoft, вище за лінійку Surface на чипах Qualcomm Snapdragon. Відомі бренди, серед яких Dell, Asus, Lenovo, HP, MSI, Acer та Gigabyte, також проєктують свої комп'ютери навколо архітектури RTX Spark, проте модель від Microsoft стане головним флагманом цієї серії.

Характеристики

Чіп Nvidia RTX Spark пропонує архітектуру, яка раніше була недоступна для Windows-ноутбуків:

Процесорні ядра: до 20 ядер Arm (10 високопродуктивних великих ядер та 10 енергоефективних середніх).

Графічні ядра: до 6144 ядер на базі архітектури Blackwell. За обчислювальною потужністю це наближає ноутбук до настільної відеокарти GeForce RTX 5070, однак у межах енергоспоживання всього 80 Вт.

Обсяг пам'яті: до 128 ГБ уніфікованої пам'яті LPDDR5x.

Ключова перевага - вбудована графіка чипа RTX Spark має прямий доступ майже до всього масиву системної пам'яті.

Surface Laptop Ultra (скриншот: Microsoft)

Дизайн, екран та інтерфейси

У минулому найпотужніші пристрої Surface мали незвичайну конструкцію. Модель Surface Book оснащувалася екраном, що повністю від'єднувався, а Surface Laptop Studio мала масивний корпус із висувним дисплеєм. Ці рішення обмежували популярність пристроїв серед масового покупця.

Surface Laptop Ultra створений за перевіреною формулою класичного міцного ноутбука:

Він отримає 15-дюймовий дисплей PixelSense з піковою яскравістю до 2000 ніт.

На корпусі залишили великий набір портів: USB-A, USB-C, HDMI, слот для карт пам'яті SD та роз'єм для навушників.

Також ноутбук оснащують найбільшим за всю історію лінійки тактильним трекпадом.

Трекпад Surface Laptop Ultra (скриншот: Microsoft)

Вирішення проблем з іграми на Arm

Ігри довгий час залишалися слабким місцем для пристроїв на базі Windows Arm. Проте Microsoft та Nvidia офіційно заявили, що зараз активно співпрацюють із розробниками популярних онлайн-ігор.

Мета цієї роботи - адаптувати софт для захисту від читів (античити на рівні ядра системи), щоб популярні тайтли запускалися на нових Arm-процесорах без проблем.

За словами розробників, завдяки вдосконаленій системі емуляції Microsoft Prism та виходу багатьох нативних додатків робота на Arm-версії Windows тепер майже не відрізняється від роботи на звичайних ПК.

Точну вартість та варіанти комплектації Microsoft оголосить пізніше. Офіційний реліз Surface Laptop Ultra запланований на кінець 2026 року.