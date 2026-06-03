Microsoft показала гаджет будущего: что придет на смену Android и iPhone

На масштабной конференции Build 2026 корпорация Microsoft официально анонсировала амбициозную платформу Project Solara. Главная идея разработки - сместить фокус с традиционных приложений в сторону автономных ИИ-агентов, выполняющих задачи вместо пользователя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft .

Философия Project Solara

В Microsoft считают, что современная сетка приложений на экранах смартфонов слишком громоздкая для эпохи активного ИИ. Устройства будущего, отмечают разработчики, должны быть легкими, специализированными и заточенными сугубо под работу с нейросетью.

Технические параметры умного бейджа

Устройство внешне напоминает обычную пластиковую карточку-пропуск, которую офисные работники или медики носят на шее. Однако внутри скрывается мощное железо, способное конкурировать с iPhone 17 Pro или Galaxy S26 Ultra:

Экран и управление: гаджет оснащен небольшим сенсорным дисплеем для быстрого взаимодействия с ИИ-агентами и боковым сканером отпечатков пальцев для безопасной биометрической авторизации.

Камеры и сенсоры: верхняя камера позволяет искусственному интеллекту буквально видеть все, что происходит вокруг пользователя, анализировать объекты и документы. Также присутствует боковая камера.

Звук и связь: для распознавания голоса интегрирована система микрофонов дальнего поля с высоким соотношением сигнал/шум и динамики. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию GNSS и скоростную мобильную связь 5G.

Железо: гаджет работает на специальном мобильном чипе Qualcomm для носимых устройств.

Кроме бейджа, разработчики показали стационарный умный дисплей для рабочего стола, который автоматически синхронизируется с ПК и подключается к облачным сервисам.

Почему Android, а не Windows?

В основе Project Solara лежит операционная система Microsoft Device Ecosystem Platform, созданная на базе открытого кода Android, а не Windows. Разработчики выбрали этот путь прагматично: Android потребляет значительно меньше энергии, совместим с тысячами мелких деталей и датчиков, а также позволяет устройству работать значительно дольше на одном заряде аккумулятора.

Главная фишка - технология интерфейса по запросу. ИИ сам создает графическую оболочку под конкретную задачу пользователя в реальном времени. Разработчикам больше не нужно переписывать коды программ под разные экраны или форматы гаджетов.

Война за пользователей

Microsoft не планирует массово выпускать устройства самостоятельно под своим брендом. Это референсные образцы (готовые чертежи и стандарты), которые компания передаст другим производителям техники.

Спешка с релизом не случайна. На рынке ходят слухи, что OpenAI активно разрабатывает собственный ИИ-телефон с запуском в начале 2027 года, где за железо будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 9600. Поэтому Microsoft стремится первой завоевать новый рынок.

Сейчас Project Solara уже проходит внутреннее тестирование среди сотен сотрудников компании, а в ближайшее время пилотные испытания гаджетов стартуют в сетях-гигантах, специализирующихся в сфере здравоохранения, финансов, логистики и торговли.