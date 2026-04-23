ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ-агенти у Chrome та Workspace: Google представила масштабне оновлення

16:07 23.04.2026 Чт
2 хв
Техногігант обіцяє "нову еру" роботи в інтернеті
Ольга Завада
ШІ-агенти у Chrome та Workspace: Google представила масштабне оновлення Google автоматизує роботу у Chrome (фото: Getty Images)

Google перетворює свій браузер із простого інструменту перегляду сторінок на активного помічника, що здатен діяти самостійно. Головним анонсом конференції Cloud Next стало впровадження можливостей ШІ-агентів у Chrome.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.

Як працюють ШІ-агенти?

Ключова особливість нової системи - здатність ШІ розуміти "живий" контекст у відкритих вкладках браузера та приймати рішення на основі отриманої інформації.

Google пропонує ряд оновлень:

Функція auto browse - ШІ-агенти можуть самостійно порівнювати ціни, збирати дані конкурентів або підсумовувати портфоліо кандидатів. Користувачу достатньо дати запит, і система сама виконає необхідні переходи між вкладками.

Прискорення у Sheets та Docs - у таблицях Google ШІ-агенти заповнюють дані у 9 разів швидше за людину, оскільки вони здатні логічно передбачати наступні кроки. У документах Gemini навчився повністю імітувати стиль автора, створюючи тексти, які майже неможливо відрізнити від написаних людиною.

Безпека агентів - Google впровадила систему виявлення "аномальної активності агентів", щоб запобігти викраденню сесій та несанкціонованому доступу до корпоративних даних.

Нова роль користувача у робочому процесі

Попри високу автономність, Google залишає людину головною ланкою в ланцюгу управління. ШІ-агент готує та вводить дані, але фінальне підтвердження будь-якої дії залишається за користувачем.

Розробники акцентують: такий підхід дозволяє уникнути критичних помилок і, водночас, звільнити працівників для більш стратегічних завдань.

Оновлення ставлять Google у позицію лідера в гонці за корпоративні ШІ-інструменти. Компанія використовує свою головну перевагу - глибоку інтеграцію Chrome у робочі процеси мільйонів людей, щоб зробити використання ШІ природною частиною щоденної роботи.

Крім того, Google гарантує, що промпти та дані організацій не будуть використовуватися для навчання публічних моделей ШІ, що є критично важливим для безпеки сучасного бізнесу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google
Новини
Аналітика
