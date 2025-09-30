ua en ru
Microsoft випустила масштабне оновлення для Word і Excel: які нові функції з'явилися

Вівторок 30 вересня 2025 13:25
UA EN RU
Microsoft випустила масштабне оновлення для Word і Excel: які нові функції з'явилися Microsoft запустила новий режим Copilot для Word і Excel (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft представила новий Agent Mode у Microsoft 365 Copilot, який має значно спростити роботу у Word та Excel. Завдяки цій функції користувачам більше не обов'язково бути професіоналами в офісних додатках, щоб створювати якісні документи та таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag.

"Так само, як vibe coding (кодування вібрацій) змінив розробку софту, нові моделі міркувань у Copilot відкривають агентську продуктивність для офісних документів. Це новий формат взаємодії людини та ШІ", - зазначив корпоративний віцепрезидент Microsoft Office Product Group Суміт Чаухан.

Як працює Agent Mode

Функція побудована на останніх моделях OpenAI. В Excel Copilot тепер не тільки генерує дані, а й крок за кроком пояснює свої дії, виправляє помилки і формує підсумковий звіт із ключовими висновками.

"Це схоже на те, ніби ви делегуєте завдання експерту з Excel, але при цьому продовжуєте контролювати процес", - додав Чаухан.

У Word новий режим дає змогу прикріпити документ і за допомогою запиту попросити Copilot провести аналіз, відредагувати текст або виправити стиль.

Microsoft зазначає, що Agent Mode здатний будувати графіки і діаграми, аналізувати фінансові дані, розраховувати кредити і навіть допомагати з особистим бюджетом.


Office Agent: для презентацій і Word

Паралельно компанія представила Office Agent - окремий інструмент на базі моделей Anthropic. На старті він доступний для PowerPoint і Word.

Користувачі можуть задати запит прямо в чаті Copilot, вибрати формат, а далі Office Agent уточнить деталі: стиль, акценти і тональність тексту. Потім система збере дані та зображення в інтернеті і сформує готову презентацію або документ.


"Раніше ШІ часто не справлявся зі створенням слайдів, а тепер ми можемо формувати повноцінні структури слайд-деків з живим попереднім переглядом", - вважає Чаухан. За його словами, Office Agent змінює підхід до роботи з презентаціями


Коли стане доступним

Agent Mode у Word і Excel уже почали поширювати для учасників програми Frontier серед корпоративних клієнтів Microsoft 365 Copilot, а також підписників Microsoft 365 Personal і Family.

Поки що функція працює у веб-версії, але незабаром з'явиться і в настільних додатках. Новий Office Agent від Microsoft буде доступний і поза додатками Office через чат Copilot.

Щоб увімкнути Agent Mode в Excel, необхідно встановити додаток Excel Labs. У Word достатньо вибрати режим у меню під рядком запиту. У майбутньому функція буде доступна і в PowerPoint.

Office Agent поки обмежений веб-версією для учасників Frontier з підпискою Personal або Family.

Microsoft випустила масштабне оновлення для Word і Excel: які нові функції з'явилисяНовий Office Agent у чаті Copilot (фото: Microsoft)

Компанія підкреслює, що нові інструменти дадуть змогу Microsoft 365 залишатися конкурентоспроможним на тлі безлічі AI-сервісів, які вже пропонують генерацію документів, таблиць і презентацій.

