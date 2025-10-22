ua en ru
Microsoft подтвердила работу над "самой мощной" Xbox в истории: что известно

Среда 22 октября 2025 19:15
Microsoft подтвердила работу над "самой мощной" Xbox в истории: что известно Microsoft случайно выдала секрет будущей Xbox (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft постепенно раскрывает детали о своей следующей игровой консоли Xbox. Уже известно, что устройство сохранит совместимость с текущей библиотекой игр, получит чип AMD и не будет привязано к одному магазину контента. Теперь компания, похоже, намекает, что новая консоль станет гибридом Xbox и ПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

Президент Xbox Сара Бонд в интервью изданию Mashable обсудила портативную консоль Xbox Ally X и осторожно прокомментировала слухи о будущем поколении Xbox. На вопрос о том, правда ли, что новая консоль будет больше похожа на игровой ПК, Бонд ответила утвердительно.

“Могу сказать, что вы правы - следующее поколение Xbox станет по-настоящему премиальным, высококлассным и тщательно продуманным продуктом. В этой портативной модели уже можно увидеть часть нашего будущего подхода, но пока я не могу раскрывать все детали”, - отметила она.

Ранее Бонд уже заявляла, что компания стремится создать “экосистему Xbox, не ограниченную одним устройством или магазином приложений”, а также подчеркнула приоритет платформы Windows.

“Мы тесно сотрудничаем с командой Windows, чтобы сделать Windows основной платформой для гейминга”, - говорила она летом, объявляя о многолетнем партнерстве с AMD по разработке нового портфеля устройств Xbox.

По данным отраслевых аналитиков, Microsoft действительно может готовить консоль нового поколения, которая будет работать на базе Windows и станет частью единой экосистемы, включающей устройства сторонних производителей.

По словам Сары Бонд, новое поколение Xbox обеспечит “самый масштабный технологический скачок в истории игровых консолей”.

Отметим, что Microsoft тестирует функции ИИ, которые позволят пользователям общаться с ПК и управлять им голосом.

Мы также писали, что Microsoft показала свой первый генератор изображений на базе ИИ

А еще мы сообщали о том, какие ИИ-функции Microsoft планирует внедрить в Word и Excel в ближайшие месяцы.

