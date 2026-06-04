Microsoft кинула виклик конкурентам: компанія представила сім нових ШІ-моделей

Примітно, що розробники не копіювали чужі технології, а самі алгоритми налаштували під фірмове залізо корпорації.

Флагмани та спеціалізовані моделі сімейства MAI

До нової лінійки увійшли сім продуктів, створених під конкретні завдання для щоденної роботи:

MAI-Thinking-1 - головна модель для складних логічних завдань. Вона рахує, розв'язує математичні задачі та пише код. Під час "сліпих" тестів користувачі обирали її частіше, ніж популярну Sonnet 4.6.

MAI-Code-1-Flash - швидка модель для програмування на 5 мільярдів параметрів, яку вже вбудували у GitHub Copilot та VS Code.

MAI-Image-2.5 (разом із версією Flash) - ШІ для генерування та редагування картинок. За оцінками фахівців, алгоритм обійшов систему Nano Banana Pro.

MAI Transcribe-1.5 та MAI-Voice-2 - інструменти, які розпізнають мовлення (розуміють 43 мови) та природно копіюють голос за коротким аудіозаписом (підтримують 15 мов).

Усі моделі виклали на платформи Azure Foundry та Hugging Face, тож сторонні розробники зможуть самостійно налаштовувати їхні параметри.

Технологія Frontier Tuning та навчання на власних даних

Головна зміна у підході Microsoft - запуск системи Microsoft Frontier Tuning. Завдяки навчанню з підкріпленням компанії тепер можуть створювати закриті "цифрові тренажери".

ШІ вчитиметься суто на внутрішніх документах і враховуватиме професійну еволюцію працівників конкретної фірми, а вся корпоративна інформація залишатиметься всередині організації.

Перші тести показали чималий приріст швидкості: персональна версія MAI для таблиць Excel працює так само точно, як GPT 5.4, однак робить це вдесятеро швидше і коштує значно дешевше.

Спеціальний ШІ для медицини

Окремо Microsoft співпрацює зі знаменитою американською клінікою Mayo Clinic. Разом вони створюють ШІ-модель для лікарень, яка аналізуватиме зашифровані медичні картки, щоб допомагати лікарям ставити точні діагнози на ранніх стадіях і підбирати схеми лікування.

Ця модель належатиме шпиталю, проте згодом доступ до неї через Azure Foundry зможуть отримати й інші медичні заклади.

Своє залізо та контроль над машинами

Microsoft наголошує на безпеці: компанія не використовує піратський чи закритий контент. Крім того, алгоритми оптимізували під власні ШІ-чипи Maia 200, завдяки чому вони стали в 1,4 раза ефективнішими.

Для тренування майбутніх моделей корпорація вже запустила новий суперкомп'ютерний кластер на базі архітектури GB200.

У Microsoft підкреслюють, що будують саме "гуманістичний суперінтелект". Це означає, що ШІ має допомагати людям і компаніям, а не замінювати працівників. Комп'ютер залишатиметься просто інструментом, яким повністю керує людина.