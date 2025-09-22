У Windows повертається забута функція через 19 років: що зміниться для користувачів

Microsoft почала тестувати можливість встановлення відеошпалер у Windows 11. Нова функція вже помічена в останніх збірках системи і дає змогу використовувати відеофайли форматів MP4 або MKV як шпалери робочого столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Tom's Hardware .

Повернення динамічних шпалер

Дехто напевно пам'ятає Windows DreamScene, вбудовану утиліту, яка давала змогу встановлювати відео як шпалери ще за часів Windows Vista. На жаль, з виходом Windows 7 DreamScene був видалений і офіційно більше не повертався.

На зміну йому прийшли альтернативи на кшталт популярного Wallpaper Engine. Багато сучасних геймерів можуть навіть не здогадуватися, що динамічні шпалери колись були вбудованою функцією системи.

На щастя, Microsoft нарешті прислухалася до довгих прохань спільноти і тестує цю можливість. Функція доступна в збірках Windows 11 26x20.6690 Dev/Beta, для чого необхідно вступити в програму Windows Insider.

Після цього потрібно активувати feature ID 57645315 і перезапустити процес explorer.exe через Диспетчер завдань. Далі в налаштуваннях з'явиться підтримка форматів .mp4, .m4v, .mkv, .mov, .wmv, .avi і .webm для вибору нових шпалер. Досить вибрати відео - і функція готова до використання.

Windows DreamScene is back! Прихована в останній збірці Windows 11 Dev/Beta (26x20.6690) вбудована підтримка встановлення відеофайлів на кшталт .mp4 в якості фону робочого столу: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc - phantomofearth (@phantomofearth) 20 вересня 2025 року

Обмеження та перспективи

Важливо розуміти, що можливість працює тільки на робочому столі, а не на екрані блокування, тож повноцінні естетичні ефекти в стилі macOS поки недоступні.

Крім того, оскільки це експериментальна функція, невідомо, коли (і чи буде взагалі) вона доступна в стабільній публічній версії. Подібно до кнопки для тесту швидкості, яку Microsoft також тестує, це здається логічним поліпшенням, яке зрештою має дійти до широкої аудиторії.